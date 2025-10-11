ग्लोबल

Donald Trump: अमेरिकेच्या सरकारी तिजोरीत ठणठणाट! व्हाईट हाऊसने हजारो कर्मचाऱ्यांना दिला नारळ

Donald Trump announces massive government staff cuts amid U.S. federal shutdown crisis: ट्रम्प प्रशासनाने यावर्षी फेडरल नागरी कर्मचाऱ्यांची संख्या तीन लाखांनी कमी करण्याची कार्यवाही सुरु केली होती. यामुळे देशभरात मोठा असंतोष निर्माण होऊ शकतो.
Donald Trump: अमेरिकेच्या सरकारी तिजोरीत ठणठणाट! व्हाईट हाऊसने हजारो कर्मचाऱ्यांना दिला नारळ
संतोष कानडे
Updated on

America Latest News: अमेरिकेत चाललेल्या सरकारी शटडाऊनदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठ्या संख्येने कर्मचारी कपात करण्याची घोषणा केली. देशभरात विविध विभागांमध्ये काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढलं जात असल्याचं व्हाईस हाऊटने म्हटलं आहे. ट्रम्प यांनी या निर्णयासाठी डेमोक्रॅट्सला दोषी ठरवलं आहे.

Loading content, please wait...
India
Donald Trump
america

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com