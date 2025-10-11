Donald Trump: अमेरिकेच्या सरकारी तिजोरीत ठणठणाट! व्हाईट हाऊसने हजारो कर्मचाऱ्यांना दिला नारळ

America Latest News: अमेरिकेत चाललेल्या सरकारी शटडाऊनदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठ्या संख्येने कर्मचारी कपात करण्याची घोषणा केली. देशभरात विविध विभागांमध्ये काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढलं जात असल्याचं व्हाईस हाऊटने म्हटलं आहे. ट्रम्प यांनी या निर्णयासाठी डेमोक्रॅट्सला दोषी ठरवलं आहे. .ट्रम्प यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं की, डेमोक्रॅट्सनी हे सगळं सुरु केलं आहे. त्यांच्यामुळेच आम्हाला हे पाऊल उचलावं लागलं आहे, असं ते म्हणाले. नेमक्या किती कर्मचाऱ्यांची कपात होत आहे, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाहीये. मात्र विविध विभागांच्या प्रवक्तयांनी सांगितलं, कपातीची प्रक्रिया ट्रेझरी डिपार्टमेंट, यूएस हेल्थ एजन्सी, इंटरनल रेव्हेन्यू सर्व्हिस, शिक्षण विभाग, अर्थ विभाग आणि डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सेक्युरिटीच्या सायबर सेक्युरिटीमध्ये सुरु आहे..Electricity Employees Strike: वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा! वीज कर्मचाऱ्यांचा संप मागे.ट्रम्प प्रशासनाने यावर्षी फेडरल नागरी कर्मचाऱ्यांची संख्या तीन लाखांनी कमी करण्याची कार्यवाही सुरु केली होती. या प्रक्रियेला सरकारने 'डाऊनसाईजिंग कॅम्पेन'चा भाग असल्याचं म्हटलं आहे. ज्याला आता शटडाऊनमध्ये गतीने लागू केलं जात आहे..Singer Kumar Sanu: गायक कुमार सानू यांची उच्च न्यायालयात धाव; 'हे' आहे प्रकरण.शटडाऊनच्या दहाव्या दिवसापर्यंत ट्रम्प यांनी वारंवार इशारे दिलेले होते. डेमोक्रॅट्स त्यांच्या मागण्यांवर कायम राहिले तर मोठ्या प्रमाणात सरकारी नोकऱ्या काढून घेतल्या जातील. सरकार प्रामुख्याने डेमोक्रॅट्स समर्थित विभागांवर लक्ष केंद्रित करेल, असं ट्रम्प म्हणत आहेत..India Post Recruitment 2025: पदवीधरांनो, आनंदाची बातमी! इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेत 348 पदांची भरती जाहीर, जाणून घ्या अर्ज करण्याची शेवटची तारीख .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.