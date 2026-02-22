ग्लोबल

ट्रम्प यांच्याकडून आयातशुल्कात २४ तासात दोनदा वाढ; आधी १० टक्के, आता आणखी ५ टक्के वाढवले

Donald Trump : ट्रम्प यांनी शुक्रवारी रात्रीच तातडीने पत्रकार परिषद घेताना सर्व आयातीवर तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये दहा टक्के एवढेच आयातशुल्क लावण्याचे निर्देश दिले होते. यात शनिवारी आणखी ५ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली.
सूरज यादव
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले आयातशुल्क रद्दबातल ठरविल्यानंतर ट्रम्प यांनी शुक्रवारी रात्रीच तातडीने पत्रकार परिषद घेताना सर्व आयातीवर तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये दहा टक्के एवढेच आयातशुल्क लावण्याचे निर्देश दिले होते. या शुल्कामध्ये ट्रम्प यांनी शनिवारी आणखी पाच टक्क्यांची वाढ करत हे प्रमाण आता पंधरा टक्क्यांवर नेले आहे.

