ट्रम्प यांच्याकडून आयातशुल्कात २४ तासात दोनदा वाढ; आधी १० टक्के, आता आणखी ५ टक्के वाढवले

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले आयातशुल्क रद्दबातल ठरविल्यानंतर ट्रम्प यांनी शुक्रवारी रात्रीच तातडीने पत्रकार परिषद घेताना सर्व आयातीवर तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये दहा टक्के एवढेच आयातशुल्क लावण्याचे निर्देश दिले होते. या शुल्कामध्ये ट्रम्प यांनी शनिवारी आणखी पाच टक्क्यांची वाढ करत हे प्रमाण आता पंधरा टक्क्यांवर नेले आहे. .जशास तसे या धोरणाला अनुसरून आता भारतीय उत्पादनांवर केवळ दहा ते पंधरा टक्के एवढेच आयातशुल्क लागू होईल, अशी माहिती काही निर्यातदारांकडून देण्यात आली. ट्रम्प यांनी या आयातशुल्काच्या माध्यमातून तब्बल १३३ अब्ज डॉलर एवढा निधी गोळा केला असून आता त्याचे काय होणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी न्यायालयामध्ये धाव घेतल्यास त्यांना याच रकमेतून ट्रम्प यांना भरपाई द्यावी लागू शकते..मुंबई-गोवा महामार्गावर इंधन टँकरचा अपघात, १४ हजार लिटर ज्वलनशील साठा; रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणाला जबर धक्का बसल्याचे मानले जाते. ट्रम्प यांच्याकडून शुल्कामध्ये करण्यात आलेली वाढ ही पूर्णपणे मनमानीपणा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे..कराराचे फेरमूल्यांकन'ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह' चे (जीटीआरआय) संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांनी भारताने अमेरिकेसोबतच्या अंतरिम व्यापार कराराचे फेरमूल्यांकन करावे, अशी सूचना केली आहे. पोलाद, अॅल्युमिनियम आणि तांबे या धातूंवरील ५० टक्के आणि वाहनांशी संबंधित घटकांवरील २५ टक्के आयातशुल्क कायम राहणार असल्याने गणित बदलू शकते.