US Midterm Elections: भारतीय वंशाच्या मतदारांचा ट्रम्प यांना धोबीपछाड? सर्वेक्षणातील आकडेवारी काय सांगतेय

Washington: अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय वंशाच्या अमेरिकी मतदारांचा रिपब्लिकन पक्षाकडील कल कमी झाल्याचे एका नव्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्थलांतरविषयक धोरणांबाबत, विशेषतः H-1B व्हिसा आणि जन्माधारित नागरिकत्वाच्या मुद्द्यांवर भारतीय अमेरिकन समुदायात नाराजी असल्याचे कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीसच्या सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. या मतदारांमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाला पुन्हा पाठिंबा वाढल्याचेही आकडेवारी सांगते..Donald Trump Midterm Loss : इराण युद्ध ट्रम्प यांना भोवले; मध्यावधी निवडणुकीतील पराभवावर अखेर कबुली, पुन्हा हल्ल्याचा इशारा.डेमोक्रॅटिक पक्षाला पाठिंबाकार्नेगीने YouGov या संशोधन संस्थेच्या सहकार्याने ७ ते २७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत हे सर्वेक्षण केले. अमेरिकेतील एक हजार भारतीय अमेरिकन प्रौढ नागरिकांचा यात समावेश होता. त्यापैकी अमेरिकी नागरिक असलेल्या ८६१ जणांच्या मतदानविषयक पसंतींचे विश्लेषण करण्यात आले..US Midterm Elections 2026 : अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुकीत ट्रम्प यांना मोठा धक्का? डेमोक्रॅट्सच्या विजयाने सत्तासमीकरण बदलण्याची शक्यता.सर्वेक्षणानुसार, ६२ टक्के भारतीय अमेरिकन नागरिकांनी प्रतिनिधीगृहाच्या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान करण्याची इच्छा व्यक्त केली. रिपब्लिकन उमेदवारांना पाठिंबा देणाऱ्यांचे प्रमाण १९ टक्के आहे. तर १२ टक्के मतदारांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नसल्याचे सांगितले. जानेवारी २०२६ मध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाला ५७ टक्के, तर रिपब्लिकन पक्षाला २५ टक्के पाठिंबा होता..व्हिसा शुल्काला विरोधट्रम्प प्रशासनाच्या स्थलांतरविषयक निर्णयांबाबतही सर्वेक्षणात नाराजी दिसून आली. नव्या H-1B व्हिसा अर्जांवर एक लाख डॉलर शुल्क आकारण्याच्या प्रस्तावाला ६६ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी विरोध केला. स्थलांतरितांना त्यांच्या मूळ देशाऐवजी तिसऱ्या देशात पाठविण्याच्या धोरणाला ७४ टक्के, तर जन्माधारित नागरिकत्व संपविण्याच्या प्रयत्नांना ७१ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी विरोध दर्शविला..२०२४ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ६२ टक्के भारतीय अमेरिकन मतदारांनी कमला हॅरिस यांना, तर ३० टक्के मतदारांनी ट्रम्प यांना पाठिंबा दिला होता. जानेवारी २०२६ मध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचा पाठिंबा ५७ टक्क्यांवर घसरला होता. मात्र, ऑक्टोबरमधील नव्या सर्वेक्षणात तो पुन्हा ६२ टक्क्यांवर पोहोचला. रिपब्लिकन पक्षाचा पाठिंबा १९ टक्क्यांवर आला आहे..२०२४ आणि जानेवारी २०२६ मधील सर्वेक्षणांमध्ये अध्यक्षीय निवडणुकीतील पसंती विचारण्यात आली होती; तर ऑक्टोबरमधील सर्वेक्षणात अमेरिकी काँग्रेसच्या निवडणुकीतील मतदानाचा कल जाणून घेण्यात आला. भारतीय अमेरिकन समुदायाची संख्या अमेरिकेच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी असली, तरी त्यांचा राजकीय सहभाग आणि मतदानातील भूमिका चर्चेचा विषय ठरते आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या स्थलांतरविषयक धोरणांबाबतची नाराजी आणि बदलता मतदानाचा कल यामुळे रिपब्लिकन पक्षासमोरील आव्हान अधोरेखित झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.