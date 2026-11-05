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US Midterm Elections: भारतीय वंशाच्या मतदारांचा ट्रम्प यांना धोबीपछाड? सर्वेक्षणातील आकडेवारी काय सांगतेय

Carnegie survey declining Republican support Indian Americans over Trump's immigration policies: H-1B व्हिसा आणि स्थलांतर धोरणांवरून भारतीय अमेरिकन मतदारांमध्ये नाराजी; डेमोक्रॅटिक पक्षाला ६२ टक्के पाठिंबा
Carnegie survey declining Republican support Indian Americans over Trump's immigration policies

Carnegie survey declining Republican support Indian Americans over Trump's immigration policies - AI Image

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Washington: अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय वंशाच्या अमेरिकी मतदारांचा रिपब्लिकन पक्षाकडील कल कमी झाल्याचे एका नव्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्थलांतरविषयक धोरणांबाबत, विशेषतः H-1B व्हिसा आणि जन्माधारित नागरिकत्वाच्या मुद्द्यांवर भारतीय अमेरिकन समुदायात नाराजी असल्याचे कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीसच्या सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. या मतदारांमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाला पुन्हा पाठिंबा वाढल्याचेही आकडेवारी सांगते.

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