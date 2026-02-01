ग्लोबल

Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प व्हेनेजुएलाचं तेल जगभरात विकण्यासाठी उतावीळ; म्हणाले - भारताचा खरेदीसाठी पुढाकार, चीनचंही स्वागत

Venezuela crude oil : भारताकडून व्हेनेझुएलाचे तेल खरेदी वाढणे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीत मोठा बदल दर्शवते. अमेरिकेच्या दबावानंतर भारत रशियाकडून तेल आयात कमी करण्याच्या तयारीत आहे.
Donald Trump speaks to the media highlighting India and China’s growing interest in Venezuelan crude oil as global energy trade dynamics shift.

Donald Trump speaks to the media highlighting India and China’s growing interest in Venezuelan crude oil as global energy trade dynamics shift.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की भारत इराणऐवजी व्हेनेझुएलाकडून कच्चे तेल खरेदी करेल. शनिवारी संध्याकाळी पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी ही टिप्पणी केली. जागतिक ऊर्जा व्यापार बदलत असताना आणि भारत आपल्या रिफायनिंग क्षेत्रासाठी स्वस्त आणि विविध प्रकारच्या कच्च्या तेलाच्या स्रोतांसाठी पर्याय शोधत असताना त्यांचे हे विधान आले आहे.

Loading content, please wait...
India
China
Donald Trump
petrol
Venezuela
(crude oil)

Related Stories

No stories found.