Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प व्हेनेजुएलाचं तेल जगभरात विकण्यासाठी उतावीळ; म्हणाले - भारताचा खरेदीसाठी पुढाकार, चीनचंही स्वागत

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की भारत इराणऐवजी व्हेनेझुएलाकडून कच्चे तेल खरेदी करेल. शनिवारी संध्याकाळी पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी ही टिप्पणी केली. जागतिक ऊर्जा व्यापार बदलत असताना आणि भारत आपल्या रिफायनिंग क्षेत्रासाठी स्वस्त आणि विविध प्रकारच्या कच्च्या तेलाच्या स्रोतांसाठी पर्याय शोधत असताना त्यांचे हे विधान आले आहे..डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, "चीन पुढे येऊन मोठा तेल करार करण्यास स्वागतार्ह आहे. आम्ही आधीच करार केला आहे. भारत पुढे येत आहे आणि इराणऐवजी व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करेल. या कराराची रूपरेषा आधीच अंतिम करण्यात आली आहे.".रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे गुजरातमध्ये दोन मोठे रिफायनरी कॉम्प्लेक्स आहेत, ज्यांची एकूण कच्च्या तेलाची प्रक्रिया क्षमता दररोज अंदाजे १.४ दशलक्ष बॅरल आहे. या रिफायनरीज व्हेनेझुएलाच्या क्रूडसह जड आणि स्वस्त कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्यास सक्षम आहेत. या रिफायनरीजनी यापूर्वी रिफायनिंग मार्जिन वाढवण्यासाठी सवलतीच्या दरात जड कच्चे तेल खरेदी केले आहे..US Tariff On India : रशियन तेलावरून वाद पेटला; भारतावर 500% टॅरिफ? ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय .व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी वाढवण्याचे भारताचे संकेत जागतिक पुरवठा साखळीत मोठ्या बदलांकडे निर्देश करतात. निर्बंध,किमतींचा दबाव आणि अमेरिकेसोबत बदलत्या ऊर्जा सहकार्यादरम्यान भारत आपल्या तेल आयातीत संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत असताना हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे..रशियाकडून भारत तेल आयात कमी करणारयापूर्वी असे वृत्त आले होते की वॉशिंग्टनने रशियन कच्च्या तेलावर कर वाढवल्यानंतर भारताने रशियाकडून तेल खरेदी कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, येत्या काही महिन्यांत भारत दररोज रशियन तेल आयात अनेक दशलक्ष बॅरलने कमी करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे..ट्रम्प यांच्याकडून व्हेनेझुएलाचे तेल खरेदी करण्याची ऑफर मार्च २०२५ मध्ये व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या भारतासह देशांवर २५% कर लादला. त्याच वेळी, त्यांच्या प्रशासनाने व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्याविरुद्ध मोहीम तीव्र केली, ज्यांना ३ जानेवारी रोजी अमेरिकन सैन्याने ताब्यात घेतले होते..