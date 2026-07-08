America-Iran War: अमेरिका-इराणचा करार का मोडला? युद्ध पुन्हा पेटणार का? इराणच्या 'एवढ्या' ठिकाणांवर हल्ले

Trump Warns of More Strikes on Iran: अमेरिका आणि इराण यांच्यातला शांतता करार आता संपुष्टात आल्याचं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलं आहे. शिवाय अमेरिकेने इराणच्या अनेक ठिकाणांना लक्ष्य करुन पुन्हा युद्ध सुरु झाल्याचा इशारच दिलाय. आज (बुधवार) रात्री आणखी तीव्र हल्ले करण्याचा गंभीर इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे..अमेरिका आणि इरण दरम्यान केवळ तीन आठवड्यांपूर्वी झालेला शांतता किंवा युद्धविराम सामंजस्य करार आता पूर्णपणे संपुष्टात आला असल्याचे ट्रम्प यांनी जाहीर केले आहे. रात्रीच्या वेळी अमेरिकन सैन्याने इरणच्या २८ बोटी नष्ट केल्या असून गरज पडल्यास आणखी युद्धनौका उद्ध्वस्त करू, असा इशारा अमेरिकेने दिला आहे..Pune News : अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या तरुण अभियंत्याच्या कुटुंबाला दिलासा; विमा नसलेल्या ट्रकच्या मालक-चालकाला भरावी लागणार दीड कोटींची भरपाई.अमेरिकेने इरणमधील हवाई संरक्षण यंत्रणा, किनारपट्टी रडार केंद्रे, कमांड सेंटर्स आणि इरणच्या लष्कराच्या सुमारे ६० जहाजांवर हे हल्ले केले आहेत. तुर्कीमध्ये सुरू असलेल्या नाटो शिखर परिषदेत युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांची भेट घेण्यापूर्वी ट्रम्प यांनी पत्रकारांशी बोलताना आज रात्री त्यांच्यावर खूप जोरदार हल्ला करणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले..इराणच्या तेल निर्यात केंद्रावर ताबा घेण्याचा इशाराट्रम्प म्हणाले की, अमेरिका इरणचे मुख्य तेल निर्यात केंद्र असलेल्या खार्ग बेटाचा ताबा घेऊ शकते, तसेच होर्मुज सामुद्रधुनीत पुन्हा एकदा नाकेबंदी केली जाऊ शकते आणि नाटो देश तिथे सुरुंगांचा शोध घेणाऱ्या नौका तैनात करतील.केवळ तीन आठवड्यांपूर्वी स्वाक्षरी झालेला सामंजस्य करार आता संपला असून इरणच्या नेतृत्वाशी चर्चा करणे म्हणजे केवळ वेळेचा अपव्यय आहे कारण ते लबाड आहेत, अशी घणाघाती टीका ट्रम्प यांनी केली. जर त्यांच्याकडे अण्वस्त्रे असती तर त्यांनी ती नक्कीच वापरली असती, असेही ते म्हणाले..Pune Ring Road : भुयारी मार्ग, एचसीएमटीआर, रिंगरोड प्रकल्पासाठी पुणे वाहतूक समितीची स्थापना; राज्य शासनाकडून निर्णय जाहीर.इराणचे अमेरिकेवर गंभीर आरोपइरणने अमेरिकेवर लष्करी आणि आर्थिक दोन्ही आघाड्यांवर युद्धविराम कराराचे आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन केल्याचा प्रतिआरोप केला आहे. भारतामधील इरणच्या दूतावासाने समाज माध्यमांवर शेअर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अमेरिकेने इरणच्या दक्षिण किनारपट्टीवरील देखरेख केंद्रांवर केलेले हल्ले हे अंतरिम कराराचे उल्लंघन आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इरणच्या इंधन व्यापारावर नवीन आर्थिक निर्बंध लादल्यामुळे आणि डॉलर्समधील व्यवहारांचे परवाने रद्द केल्यामुळे इरणने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. इरणने या वाढत्या तणावासाठी इस्रायलच्या लेबनॉनमधील लष्करी कारवायांनाही जबाबदार धरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.