ट्रम्पना नोबेल शांतता पुरस्कार मिळणार का? नॉर्वेजियन कमिटीने काय सांगितलं

नोबेल पुरस्कारांची घोषणा गेल्या ४ दिवसांपासून सुरू झालीय. आज शांततेच्या नोबेल पुरस्काराची घोषणा होणार आहे. दरम्यान, ट्रम्प यांना शांतता पुरस्कार मिळण्याच्या अपेक्षेला धक्का बसला आहे. नोबेल समितीने स्पष्ट केलंय की पुरस्कार कुणाला द्यायचा याबाबत गाझा युद्धबंदीच्या कराराआधीच ठरवण्यात आलं होतं. ट्रम्प यांनी दावा केला होता की, गाझात शांतता निर्माण करण्यासाठी मदत केलीय..इस्रायल नेत्यांचे समर्थन आणि जागतिक संघर्ष कमी केल्याचे अनेक दावे ट्रम्प यांनी गेल्या काही महिन्यात केले आहेत. मात्र नोबेल समितीने पुरस्कारांसाठी निवड प्रक्रिया ही खूप आधीच बंद केली होती. एका तज्ज्ञांनी दावा केला आहे की, ट्रम्प यांना शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळण्याची शक्यता शून्य आहे. त्यामुळे त्यांच्या्साठी हा मोठा धक्का असेल..Israel announces Gaza ceasefire : ''२४ तासांच्या आत गाझामध्ये युद्धबंदी'' ; अखेर इस्रायलने केली मोठी घोषणा!.शांतता पुरस्कारासाठी ट्रम्प यांच्याकडून सातत्यानं हालचाली केल्या जात होत्या. जाहीरपणे त्यांनी याबाबत इच्छाही व्यक्त केलीय. २०२०मध्ये ट्रम्प यांनी जगातला सर्वात प्रतिष्ठेचा पुरस्कार असंही या पुरस्काराला म्हटलं. पण तेव्हापासून पुरस्कार मिळू शकला नाहीय. यावरून त्यांनी पुरस्कारात घोटाळा होतो असाही आरोप केला होता..२०२५च्या शांततेच्या नोबेल पुरस्काराची घोषणा होण्याच्या काही तास आधी व्हाइट हाऊसमध्ये एखा बैठकीवेळी ट्रम्प यांनी स्वत:ला दावेदार म्हटलं होतं. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी दावा केला की, इतिहासात कुणालाच जे जमलं नाही ते मी फक्त ९ महिन्यात केलं. इतक्या कमी कालावधीत ८ युद्ध रोखल्याचा दावाही त्यांनी केलाय..Kabul Blast : अफगाणिस्तानच्या काबूलमध्ये भीषण स्फोट; पाकिस्तानचा अर्ध्या रात्री एअर स्ट्राईक ? .ट्रम्प म्हणाले की, मला माहितीय इतिहासात कुणीच ९ महिन्यात ८ युद्ध थांबवू शकलं नाही. मी ८ युद्धं थांबवली, याआधी असं कधीच झालं नाही. नोबेल समिती जे काही करते ते योग्य आहे. मी पुरस्कारासाठी काही केलं नाही. अनेकांचं आयुष्य वाचवण्यासाठी मी हे केलं. युक्रेनमधील संघर्षावर दु:ख व्यक्त करताना ट्रम्प म्हणाले की, दर आठवड्यात ७ हजार सैनिक मारले जात आहेत. यावरही तोडगा काढला जाईल. जागतिक संघर्षाची साखळी एकट्यानं संपवली यासाठी जगाने माझे आभार मानले पाहिजेत असंही ट्रम्प यांनी म्हटलंय..