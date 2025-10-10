ग्लोबल

ट्रम्पना नोबेल शांतता पुरस्कार मिळणार का? नॉर्वेजियन कमिटीने काय सांगितलं

Nobel Peace Prize : शांततेच्या नोबेल पुरस्काराची आज घोषणा होणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून डोनाल्ड ट्रम्प यांना पुरस्कार द्यावा अशी मागणी सातत्यानं होत आहे. तशी इच्छाही ट्रम्प हे जाहीरपणे बोलून दाखवत आहेत.
Nobel Peace Prize 2025 Donald Trump Among Suggested Nominees Norwegian Committee Reacts

Esakal

सूरज यादव
Updated on

नोबेल पुरस्कारांची घोषणा गेल्या ४ दिवसांपासून सुरू झालीय. आज शांततेच्या नोबेल पुरस्काराची घोषणा होणार आहे. दरम्यान, ट्रम्प यांना शांतता पुरस्कार मिळण्याच्या अपेक्षेला धक्का बसला आहे. नोबेल समितीने स्पष्ट केलंय की पुरस्कार कुणाला द्यायचा याबाबत गाझा युद्धबंदीच्या कराराआधीच ठरवण्यात आलं होतं. ट्रम्प यांनी दावा केला होता की, गाझात शांतता निर्माण करण्यासाठी मदत केलीय.

