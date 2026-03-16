Dubai Airport Drone Attack : दुबई विमानतळावर इराणचा ड्रोन हल्ला ! आकाशात धुराचे लोट, विमानसेवा विस्कळीत

अमेरिका,इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढता संघर्ष आता आखाती प्रदेशातील अत्यंत महत्त्वाच्या शहरांपर्यंत पोहोचत असल्याचे दिसून येत आहे. दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर हल्ला करण्यात आला असून, त्यामुळे तिथे आग भडकली आहे. यापूर्वी, स्थानिक वृत्तांनुसार रविवारी दुबई आणि कुवेत या दोन्ही ठिकाणच्या विमानतळांवर ड्रोन हल्ले करण्यात आले त्यानंतर या दोन्ही ठिकाणी स्फोट झाल्याच्या आणि आगी लागल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. जरी प्राथमिक वृत्तांमध्ये कोणत्याही मोठ्या जीवितहानीची पुष्टी करण्यात आली नसली, तरी आकाशात काळ्या धुराचे लोटच्या लोट उसळताना स्पष्टपणे दिसत आहेत..दुबई मीडिया कार्यालयाने या घटनेला दुजोरा दिला असून, "ड्रोनशी संबंधित एका घटनेमुळे" "दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरात" आग लागल्याचे स्पष्ट केले आहे.आपत्कालीन आणि विशेष प्रतिसाद पथकांना तातडीने घटनास्थळी रवाना करण्यात आले असून, ती पथके आवश्यक त्या उपाययोजना राबवत आहेत. नागरी संरक्षण पथके सध्या आग आटोक्यात आणण्यासाठी काम करत असल्याचे मीडिया कार्यालयाने सांगितले. सुदैवाने, आतापर्यंत या घटनेत कोणीही जखमी झाल्याचे वृत्त नाही. ."दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरात ड्रोन हल्ल्यामुळे इंधनाच्या एका टाकीला फटका बसला आहे. दुबईची नागरी संरक्षण पथके सध्या आग आटोक्यात आणण्यासाठी कार्यरत आहेत. आतापर्यंत कोणीही जखमी झाल्याचे वृत्त नाही. आग आटोक्यात आणण्याचे नागरी संरक्षण पथकांचे प्रयत्न अविरत सुरू आहेत," असे दुबई मीडिया कार्यालयाने एकापाठोपाठ केलेल्या पोस्ट्समध्ये नमूद केले आहे. .विमान वाहतुकीला फटकादरम्यान, 'फ्लाईट रडार' या विमान उड्डाणांचा मागोवा घेणाऱ्या संकेतस्थळावरील अद्ययावत माहितीनुसार, ड्रोनशी संबंधित या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे येणारी विमाने सध्या थांबवून ठेवण्यात आली आहेत. 'फ्लाईटरडार' वरील माहितीनुसार, कराची, काठमांडू, हनोई, अस्मार आणि अम्मान येथून दुबईच्या दिशेने येणारी किमान पाच विमाने सध्या विमानतळावरच थांबवून ठेवण्यात आली आहेत.इराणने एक्सवर दुबई आणि दोहाच्या काही भागांतील नागरिकांना इशारा देत, विशिष्ट परिसरातील रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी जाण्याचे आवाहन केल्यानंतर हा हल्ला केला आहे.