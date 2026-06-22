Afghanistan Earthquake: अफगानिस्तान पुन्हा हादरलं! पूर्व प्रांतात ५.२ रिश्टर स्केलच तीव्रतेचा भूकंप; नैसर्गिक आपत्तीचा इशारा

अफगाणिस्तानची भूमी नैसर्गिक भूकंपाच्या धक्क्यांनी अचानक हादरली. अफगाणिस्तानच्या पूर्व प्रांतात एक शक्तिशाली भूकंप झाला. सोमवारी, अफगाणिस्तानच्या हिंदुकुश प्रदेशात ५.२ तीव्रतेचा भूकंप जाणवला. यूएस जिओलॉजिकल सर्व्हेनुसार, सोमवारी अफगाणिस्तानच्या हिंदुकुश प्रदेशात ५.२ तीव्रतेचा भूकंप झाला. हा भूकंप स्थानिक वेळेनुसार दुपारी सुमारे २:५२ वाजता झाला. .यूएसजीएसने सांगितले की, हा भूकंप जमिनीखाली २०७ किलोमीटर खोलीवर झाला. भूकंपानंतर कोणतीही जीवितहानी किंवा नुकसानीची नोंद नाही. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने नुकतेच जाहीर केले आहे की, काबूलच्या फरझा जिल्ह्यातील सरखान खिल गावातील एक मोठा आणि धोकादायक खडक पाडण्याचे काम सुरू केले जाईल. प्राधिकरणाने सांगितले की, सुमारे २५० घनमीटर खडकामुळे १०० हून अधिक कुटुंबांच्या जीविताला आणि मालमत्तेला धोका निर्माण झाला होता. .Keir Starmer: मोठी बातमी! अखेर ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांचा राजीनामा; नव्या PM च्या शर्यतीत मोठं नाव आघाडीवर.अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, तांत्रिक आणि अभियांत्रिकी पथकांच्या मदतीने खडक हटवण्याचे काम सुरू झाले आहे. या प्रक्रियेदरम्यान स्थानिक रहिवाशांना कोणत्याही प्रकारची हानी पोहोचू नये यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. ऑगस्ट २०२५ मध्ये, पूर्व अफगाणिस्तानला गेल्या जवळपास ३० वर्षांतील सर्वात प्राणघातक भूकंपाचा धक्का बसला. यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि मालमत्तेची हानी झाली, अंदाजे २,२०० लोकांचा मृत्यू झाला आणि सुमारे ३,६०० लोक गंभीर जखमी झाले. .नोव्हेंबर २०२५ मध्ये, उत्तर अफगाणिस्तानमधील समंगन प्रांतात ६.३ तीव्रतेचा भूकंप झाला, ज्यामुळे शेकडो घरे उद्ध्वस्त झाली आणि संपूर्ण समुदायांना आणखी मोठ्या संकटांना सामोरे जावे लागले. अफगाणिस्तानचा हिंदुकुश प्रदेश जगातील सर्वाधिक भूकंपप्रवण क्षेत्रांपैकी एक मानला जातो. भारतीय आणि युरेशियन टेक्टॉनिक प्लेट्सच्या टक्कर क्षेत्रात वसलेल्या या भागात वारंवार भूकंप होतात..Strait of Hormuz Closed: पुन्हा मध्यपूर्वेत युद्धाची चिन्हे? होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद; इराणचा मोठा निर्णय, दिला मोठा इशारा.तज्ज्ञांच्या मते, यावेळी भूकंपाची खोली बरीच जास्त होती, त्यामुळे पृष्ठभागावरील नुकसान मर्यादित राहिले. तथापि, खोलवर झालेले भूकंपदेखील दुर्गम भागांपर्यंत हादरे पोहोचवू शकतात. अफगाणिस्तानने यापूर्वी अनेक विनाशकारी भूकंप अनुभवले आहेत, त्यामुळे प्रत्येक नवीन धक्क्याने लोकांची चिंता वाढते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.