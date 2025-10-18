Boat Capsizes: दुर्दैवी! १४ भारतीय नागरिकांना घेऊन जाणारी बोट उलटली, ३ जणांचा मृत्यू, तर...; घटनेनं हळहळ

पूर्व आफ्रिकेतील मोझांबिक देशामध्ये बोट अपघात झाला आहे. मोझांबिकच्या बेरा किनाऱ्याजवळ झालेल्या बोट अपघातात तीन भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला. यात एक जखमी झाला आणि पाच जणांना वाचवण्यात आले. ही घटना गुरुवारी घडली. भारतीय उच्चायुक्तालयाने शनिवारी झालेल्या दुःखद अपघाताची पुष्टी केली आणि मृतांच्या कुटुंबियांबद्दल शोक व्यक्त केला..भारतीय उच्चायुक्तालयाने सांगितले की, बेरा बंदराजवळ टँकर क्रू मेंबर्सना घेऊन जाणारी एक लाँच बोट उलटली. ज्यामध्ये १४ भारतीय नागरिक होते. अपघाताचे कारण अद्याप कळलेले नाही. परंतु तपास सुरू आहे. भारतीय उच्चायुक्तालयाने सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले आहे की, "बेरा बंदराजवळ झालेल्या बोट अपघातात तीन भारतीय नागरिकांच्या मृत्यूबद्दल आम्ही आमच्या तीव्र शोकसंवेदना व्यक्त करतो. .Dhaka Airport Fire Video : ढाका आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर भीषण आग ; सर्व विमानांचे लँडिंग अन् टेकऑफ तातडीने थांबवले गेले!.आम्ही मृतांच्या कुटुंबियांच्या संपर्कात आहोत आणि सर्व शक्य ती मदत करत आहोत. उच्चायुक्तालयातील एका कॉन्सुलर अधिकाऱ्याने जखमी भारतीय नागरिकाची रुग्णालयात भेट घेतली आणि आवश्यक ती मदत केली, असं त्यांनी सांगितलं. भारतीय उच्चायुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, पाच अन्य भारतीय नागरिकांना यशस्वीरित्या वाचवण्यात आले आहे. स्थानिक प्रशासन आणि बंदर अधिकारी बचाव कार्यात गुंतले आहेत. अपघाताच्या वेळी बोटीत एकूण किती लोक होते याची अधिकृतपणे अद्याप पुष्टी झालेली नाही..पाकिस्तानचा अनैतिकपणा! हल्ला विध्वंसक, 3 क्रिकेटर्सच्या मृत्यूवर राशिद खानने व्यक्त केलं दु:ख; क्रिकेट बोर्डाच्या भूमिकेचं स्वागत.भारत आणि मोझांबिकमध्ये मजबूत ऐतिहासिक आणि आर्थिक संबंध आहेत. भारतीय उच्चायोगाच्या वेबसाइटनुसार, अंदाजे २०,००० मोझांबिक नागरिक भारतीय वंशाचे आहेत. त्यापैकी बहुतेक गुजरात, गोवा आणि दमण आणि दीव येथील आहेत. सध्या, अंदाजे ३,००० भारतीय नागरिक मोझांबिकमध्ये राहतात, जे भारतीय किंवा स्थानिक कंपन्यांमध्ये नोकरी करतात. भारतीय प्रवासी समुदाय प्रामुख्याने घाऊक आणि किरकोळ व्यापारात गुंतलेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.