ग्लोबल

Boat Capsizes: दुर्दैवी! १४ भारतीय नागरिकांना घेऊन जाणारी बोट उलटली, ३ जणांचा मृत्यू, तर...; घटनेनं हळहळ

East Africa Boat Capsizes: एक दुर्दैवी घटना घडली आहे. १४ भारतीय नागरिकांना घेऊन जाणारी बोट उलटल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेत ३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर काहींना वाचवण्यात यश आले आहे.
Mozambique Boat Capsizes

Mozambique Boat Capsizes

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

पूर्व आफ्रिकेतील मोझांबिक देशामध्ये बोट अपघात झाला आहे. मोझांबिकच्या बेरा किनाऱ्याजवळ झालेल्या बोट अपघातात तीन भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला. यात एक जखमी झाला आणि पाच जणांना वाचवण्यात आले. ही घटना गुरुवारी घडली. भारतीय उच्चायुक्तालयाने शनिवारी झालेल्या दुःखद अपघाताची पुष्टी केली आणि मृतांच्या कुटुंबियांबद्दल शोक व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
accident
accident news
boat

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com