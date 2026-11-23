भारतासह दक्षिण आशियातील अनेक देशांसाठी आगामी हिवाळा आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. सध्या सक्रिय होत असलेल्या शक्तिशाली 'एल निनो' (El Niño) हवामान घटनेमुळे हिमालयीन प्रदेशात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस आणि बर्फवृष्टी होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यामुळे नेपाळ, भारत, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील काही भागांना नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागू शकतो. अतिवृष्टी, पूर, भूस्खलन आणि हिमस्खलनाचा धोका वाढण्याची शक्यता असून, काही भागांत दुष्काळ आणि जंगलातील वणव्याचे संकटही निर्माण होऊ शकते.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .काठमांडूस्थित 'इंटरनॅशनल सेंटर फॉर इंटिग्रेटेड माउंटेन डेव्हलपमेंट' (ICIMOD) या संस्थेने 'हिंदू कुश-हिमालय (HKH) हिवाळी दृष्टिकोन २०२६' हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. बीजिंग नॉर्मल युनिव्हर्सिटी आणि चायनीज अकॅडमी ऑफ सायन्सेसच्या 'इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲटमॉस्फेरिक फिजिक्स' यांच्या सहकार्याने हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. यात भारत, नेपाळ, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशसह अनेक देशांतील हवामान बदलांविषयी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे..ElNino2026: एल निनो डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीजवळ ;सर्वाधिक तापमानाची शक्यता; जूनमध्ये न्यूट्रल स्थितीचा ‘सीपीसी’चा अंदाज.एल निनोमुळे नैसर्गिक आपत्तींचा धोकाअहवालानुसार, एल निनोच्या प्रभावामुळे हिंदू कुश-हिमालयीन प्रदेशातील काही भागांत हिवाळ्यात सामान्यपेक्षा अधिक पाऊस आणि बर्फवृष्टी होऊ शकते. हिमालयाच्या पायथ्याशी मुसळधार पाऊस, तर अधिक उंचीवरील भागांत जोरदार हिमवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पश्चिम हिमालयातील काही भागांत अचानक पूर, भूस्खलन आणि हिमस्खलनाच्या घटना घडू शकतात. याचा परिणाम नद्यांच्या पाणीपातळीवर, शेती, जलविद्युत निर्मिती आणि पाणीपुरवठ्यावर होण्याची शक्यता आहे..अमेरिकेच्या 'नॅशनल ओशनिक अँड ॲटमॉस्फेरिक ॲडमिनिस्ट्रेशन' (NOAA) नेही अत्यंत शक्तिशाली एल निनो विकसित होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. १९५० पासूनच्या हवामान नोंदींमधील सर्वात तीव्र एल निनो घटनांपैकी एक ठरण्याची शक्यता सुमारे ६० टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे..भारतावरही होणार परिणामअहवालानुसार, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर भारत आणि नेपाळच्या काही भागांत सरासरीपेक्षा अधिक हिमसाठा जमा होऊ शकतो. दुसरीकडे, भूतान आणि चीनमधील पूर्व झिझांगच्या काही भागांत हिमवृष्टी कमी राहण्याचा अंदाज आहे. काही प्रदेशांत कोरड्या हवामानामुळे जंगलातील वणव्यांचा धोका वाढू शकतो..दरम्यान, यावर्षी ऑगस्टमध्ये नेपाळमध्ये आलेल्या भीषण पुरानंतर हा इशारा महत्त्वाचा मानला जात आहे. या आपत्तीत मोठी जीवितहानी आणि आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी हिवाळ्यात हिमालयीन देशांना आपत्ती व्यवस्थापन, नदीपात्रांवरील लक्ष आणि संभाव्य हिमस्खलनाच्या घटनांसाठी विशेष तयारी करावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.