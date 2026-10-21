Elon Musk: अंतराळात डेटा सेंटर, जमिनीवर एआयचा विस्तार! काय आहे एलॉन मस्क यांचा जगाला धडकी भरविणारा मास्टर प्लॅन?

Washington: सध्याच्या आधुनिक जगात इलेक्ट्रिक कार रस्त्यावरून धावतात, रॉकेट अंतराळात झेपावतात आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जगण्याची पद्धत बदलत आहे. आता या तिन्ही क्षेत्रांना एकाच छताखाली आणण्याच्या दिशेने एलॉन मस्क यांचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जाते. टेस्ला आणि स्पेसएक्स या त्यांच्या दोन कंपन्यांचे विलीनीकरण करण्याच्या कल्पनेला मस्क यांनी पाठिंबा दिला आहे. हा व्यवहार प्रत्यक्षात आला, तर त्यातून सुमारे ३.५ ट्रिलियन डॉलर मूल्याची तंत्रज्ञान क्षेत्रातील महाकाय कंपनी उभी राहू शकते. .Donal Trump: 'मी त्यांच्या पार्श्वभागाकडे पाहिले, पण...'! ट्रम्प यांचा 'तो' व्हिडिओ का होतोय व्हायरल?.कार, रॉकेट आणि एआय एकाच छताखाली!टेस्ला ही इलेक्ट्रिक कार, बॅटरी आणि रोबोटिक्स क्षेत्रातील कंपनी आहे, तर स्पेसएक्स रॉकेट प्रक्षेपण, अंतराळ मोहिमा आणि स्टारलिंकच्या माध्यमातून उपग्रह इंटरनेट सेवा पुरवते. वरवर पाहता दोन्ही कंपन्यांचे काम वेगवेगळे वाटते; पण एआय, रोबोटिक्स, ऊर्जा आणि अंतराळ तंत्रज्ञान यांची भविष्यात सांगड घालण्याची मस्क यांची महत्वाकांक्षी योजना आहे..Tesla Roadster Video : 'हवेत उडणारी कार'? Elon Musk यांनी स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवले; सेकंदात ६०ची स्पीड अन् ग्रॅव्हिटीची ऐशीतैशी... .रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, दोन्ही कंपन्यांच्या स्वतंत्र संचालकांच्या समित्या भागधारकांच्या विनंतीवरून विलीनीकरणाच्या शक्यतेचा अभ्यास करत आहेत. या संदर्भात बोलताना मस्क यांनी दोन्ही कंपन्यांनी एकत्र काम करण्यात मोठा फायदा असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, हितसंबंधांचा संघर्ष असल्याने या चर्चेत आपण सहभागी होऊ शकत नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले..अंतराळात डेटा सेंटर, जमिनीवर एआयचा विस्तार?या संभाव्य विलीनीकरणामागे केवळ कंपन्यांचा आकार वाढवण्याचा विचार नाही. एआयसाठी लागणारी प्रचंड संगणकीय क्षमता, अत्याधुनिक चिप्स, रोबोटिक्स आणि ऊर्जा व्यवस्थापन या क्षेत्रांत दोन्ही कंपन्या एकत्र काम करू शकतात. भविष्यात अंतराळात डेटा सेंटर उभारण्याच्या संकल्पनेलाही यातून चालना मिळू शकते..स्पेसएक्सने जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत १४.६ अब्ज डॉलर महसूल आणि ४.४ अब्ज डॉलर निव्वळ नफा नोंदवला आहे. मागील वर्षी याच तिमाहीत कंपनीला १.१ अब्ज डॉलरचा तोटा झाला होता. एआय व्यवसायातील वाढ हा या बदलामागील महत्त्वाचा घटक ठरला..दोन्ही कंपन्यांच्या समित्यांनी व्यवहाराच्या अटी अद्याप निश्चित केलेल्या नाहीत. मस्क यांनीही विलीनीकरण निश्चित झाल्याचे मानणे चुकीचे ठरेल, असे स्पष्ट केले आहे. हा व्यवहार प्रत्यक्षात येण्यासाठी टेस्लाच्या एकूण समभागांपैकी बहुसंख्य समभागधारकांची मंजुरी आवश्यक असणार आहे..फक्त दोन कंपन्या एकत्र येणार आहेत एवढाच प्रश्न सध्या जगासमोर नाही, तर कार, रोबोटिक्स, एआय आणि अवकाश तंत्रज्ञान यांचे भविष्य एकाच कंपनीच्या माध्यमातून घडवता येईल का, हा खरा चर्चेचा विषय बनला आहे. मस्क यांची ही कल्पना प्रत्यक्षात उतरली, तर तंत्रज्ञान आणि उद्योगविश्वातील समीकरणे बदलू शकतात. पण त्या दिशेने जाण्यापूर्वी भागधारकांची मंजुरी आणि व्यवहारातील अनेक अडथळे पार करावे लागतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.