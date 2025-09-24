तुमच्यामुळे मला अडवलंय, फ्रान्सच्या राष्ट्रपतींचा ट्रम्पना फोन; तरीही ३० मिनिटे चालत जावं लागलं

अमेरिकेत ट्रम्प यांचा ताफा जाणार असल्यानं रस्ता बंद करण्यात आला होता. त्यामुळे झालेल्या वाहतूक कोंडीत फ्रान्सचे ऱाष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना बराच वेळ प्रतीक्षा करावी लागली. ट्रम्प यांना फोन करूनही वाहनांसाठी बॅरिकेट न हटवल्यानं शेवटी मॅक्रॉन यांना चालत त्यांचे दुतावास गाठावं लागलं. अमेरिकन माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, दोन्ही नेत्यांमध्ये हा हलकाफुलका संवाद झाला. यावेळी ट्रम्प यांनी फोनवरूनच अधिकाऱ्यांना रस्ता तात्पुरता उघडण्यास सांगितलं..फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचा ताफा ट्राफिक पोलिसांनी अडवला होता. यानंतर स्वत: मॅक्रॉन यांनी रस्त्यावर उतरून पोलिसांशी संवाद साधला. त्यानंतर थेट ट्रम्प यांना फोन केला. संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत कामकाजानंतर ते दुतावासात परत निघाले होते. त्यावेळी हा प्रकार घडला..Donald Trump: रशियाला निधी पुरवला; युक्रेन युद्धासाठी भारत-चीन जबाबदार, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा थेट आरोप.न्यूयॉर्क पोलिसांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ताफा जाण्यासाठी इतर वाहने रोखली होती. यामुळे मॅक्रॉन यांना चालत जाण्याची वेळ आली. ट्रम्प यांचा ताफा जाणार असल्यानं इतर वाहतूक रोखली होती. यामुळे वाहतूक कोंडीत मॅक्रॉन यांचा ताफा अडकला. तेव्हा मॅक्रॉन यांनी थेट ट्रम्प यांना फोन लावला..मॅक्रॉन यांनी रस्त्यावरूनच ट्रम्प यांना फोन करत गंमतीने रस्ता सुरू करावा अशी विनंतीही केली. मॅक्रॉन यांनी फोनवर ट्रम्प यांच्याशी बोलताना तुम्ही कसे आहात? अशी विचारणा केली. त्यानंतर तुम्हाला माहितीय का मी रस्त्यावर उभा आहे, तुमच्यामुळे मी अडकलोय. कारण तुमच्या ताफ्यासाठी रस्ता बंद केलाय..संयुक्त राष्ट्रात महासभेत फ्रान्सच्या राष्ट्रपतींनी एक मोठी घोषणा केली. फ्रान्सने पॅलेस्टाइनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली. त्यांच्याआधी मोनाको, माल्टा, लक्झमबर्ग आणि बेल्जियमनेही स्वतंत्र देश म्हणून पॅलेस्टाइनला मान्यता दिली. न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या सदस्य देशांमध्ये इस्रायल पॅलेस्टाइन वादावर तोडग्यासाठी बैठक पार पडली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.