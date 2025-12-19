ग्लोबल

Epstein files : रशियन पासून अफ्रिकन पर्यंत अशा निवडल्या जायच्या मुली, कसा ठरवला जायचा रेट? जगाला हादरवणारे High Profile Sex Scandal

Epstein files Release : काही स्क्रीनशॉट्समध्ये 1,000 डॉलर्समध्ये मुली पाठवण्याबाबत मेसेज चॅट्स दिसतात. नव्या फोटोंमध्ये ट्रम्प, बिल गेट्स, नोम चॉम्स्की, स्टीव्ह बॅनन यांच्यासोबत एपस्टीनचे फोटो आहेत, मात्र हे गुन्ह्याचा पुरावा नाही.
Newly released images from the Epstein Files highlighting evidence, documents, and individuals linked to the global Jeffrey Epstein sex trafficking scandal.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Epstein files Release : मुली,महिलांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी जेफ्री एप्सस्टीन याच्याकडील ६८ नवीन फोटो समोर आले आहेत. यामुळे जभरात खळबळ माजली आहे. अमेरिका हाऊस ऑफ रिप्रेंजेंटेटिव्हसच्या डेमोक्रेट्सने हे फोटोज सार्वजनिक केले आहेत. हा खुलासा अशा वेळी झाला आहे जेव्हा, अमेरिकन कायद्यानुसार, न्याय विभागाला त्याच्या तपासाशी संबंधित अवर्गीकृत फायली जाहीर करणे आवश्यक आहे. डेमोक्रॅटिक कायदे कर्त्यांनी जारी केलेल्या फोटोमध्ये अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

Donald Trump
Bill Gates
Human Trafficking
sexual violence

