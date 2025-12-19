Epstein files : रशियन पासून अफ्रिकन पर्यंत अशा निवडल्या जायच्या मुली, कसा ठरवला जायचा रेट? जगाला हादरवणारे High Profile Sex Scandal

Epstein files Release : मुली,महिलांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी जेफ्री एप्सस्टीन याच्याकडील ६८ नवीन फोटो समोर आले आहेत. यामुळे जभरात खळबळ माजली आहे. अमेरिका हाऊस ऑफ रिप्रेंजेंटेटिव्हसच्या डेमोक्रेट्सने हे फोटोज सार्वजनिक केले आहेत. हा खुलासा अशा वेळी झाला आहे जेव्हा, अमेरिकन कायद्यानुसार, न्याय विभागाला त्याच्या तपासाशी संबंधित अवर्गीकृत फायली जाहीर करणे आवश्यक आहे. डेमोक्रॅटिक कायदे कर्त्यांनी जारी केलेल्या फोटोमध्ये अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. .वेगवेगळ्या देशांतील मुलींची तस्करी काही फोटो, "लोलिता" पुस्तकातील ओळी एका महिलेच्या शरीरावर काळ्या शाईने लिहिलेल्या दिसतात. हे पुस्तक एका 12 वर्षांच्या मुलीबद्दलच्या ध्येयावर आधारित आधारित आहे. या ओळी महिलेच्या शरीराच्या विविध भागांवर दिसतात. याव्यतिरिक्त, अनेक महिलांची ओळखपत्रे देखील समोर आली आहेत, ज्यात नावे लपवलेली आहेत परंतु देशांची नावे नमूद केलेली आहेत. ही ओळखपत्रे रशिया, मोरोक्को, इटली, चेक प्रजासत्ताक, दक्षिण आफ्रिका, युक्रेन आणि लिथुआनिया येथील असल्याचे सांगितले जाते..काही फोटो्जमध्ये रात्री उशिरा होणाऱ्या मेसेज चॅट्सचाही समावेश आहे, ज्यामध्ये १,००० डॉलर्समध्ये मुली पाठवण्याची ऑफर दिली जाते. एकूण ९५,००० फोटो आहेत आणि त्यापैकी ६८ पुन्हा प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. सगळे फोटो एपस्टीन इस्टेटने हाऊस ओव्हरसाईट कमिटीला दिले होते. एका स्क्रीनशॉटमध्ये एक मजकूर संदेश दिसतो ज्यामध्ये लिहिले आहे, "मी आत्ता मुली पाठवत आहे." या संदेशात एका अल्पवयीन मुलीची माहिती देखील आहे, जरी हा संदेश कोणी किंवा कोणाला पाठवला हे स्पष्ट नाही. त्यात एका रशियन मुलीची किंमत १,००० डॉलर्स नमूद करण्यात आली आहे..Epstein Files Explained : मोदी सरकार कोसळणार? एपस्टीन फाइल्स काय आहे, भारतातील नेते का घाबरले? संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर....एपस्टीन फाइलमध्ये कोणाचे फोटो सापडले?गेल्या आठवड्यात, १९ फोटो प्रसिद्ध करण्यात आले होते, ज्यात सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे काही फोटो होते. ट्रम्प यांनी त्यावेळी म्हटले होते की प्रत्येकाचे एपस्बटीनतचे फोटो आहेत आणि ते फार मोठे नव्हते. नवीन फोटोंमध्ये मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स, प्राध्यापक आणि राजकीय कार्यकर्ते नोम चॉम्स्की आणि ट्रम्पचे माजी सल्लागार स्टीव्ह बॅनन देखील दिसतात. तथापि, त्यांच्या प्रतिनिधींकडून त्वरित कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. डेमोक्रॅटिक कायदेकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे की या फोटोंमध्ये केवळ दिसणे हा गुन्ह्याचा पुरावा नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की हे फोटो केवळ पारदर्शकतेच्या उद्देशाने प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. .एपस्टीन फाइल्स वादहाऊस ओव्हरसाईट कमिटीचे शीर्ष डेमोक्रॅट रॉबर्ट गार्सिया म्हणाले की एपस्टीन फाइल्स ट्रान्सपरन्सी अॅक्टची अंतिम मुदत जवळ येत असताना, हे फोटो न्याय विभागाकडे असलेल्या गोष्टींबद्दल प्रश्न उपस्थित करतात. त्यांनी व्हाईट हाऊसवर हे प्रकरण दडपल्याचा आरोप केला आणि फायली त्वरित जाहीर करण्याची मागणी केली. दरम्यान, व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या अबीगेल जॅक्सन म्हणाल्या की हे फोटो प्रसिद्ध केल्याने काहीही बदल होत नाही. त्यांच्या मते, अध्यक्ष ट्रम्प यांनी आधीच एपस्टीन फाइल्समध्ये पारदर्शकतेचा पुरस्कार केला आहे आणि त्यांच्या प्रशासनाने आधीच यासाठी काम केले आहे. .एपस्टाईन फाईल्स काय आहे? अब्जाधीश जेफ्री एपस्टीन हा एक दोषी लैंगिक गुन्हेगार होता. त्याच्यावर लैंगिक शोषण आणि अल्पवयीन मुलींच्या तस्करीचे गंभीर आरोप होते. २०१९ मध्ये, त्याने तुरुंगात आत्महत्या केली, हा दावा काहींना खून वाटतो. खरा वाद २०२४ मध्ये सुरू झाला. न्यायालयीन खटल्यादरम्यान जवळजवळ ९५० पानांचे कागदपत्रे उघडण्यात आली. या कागदपत्रांमधून एपस्टीनच्या अनेक हाय-प्रोफाइल मित्रांची नावे उघड झाली, जसे की बिल क्लिंटन, प्रिन्स अँड्र्यू, बिल गेट्स आणि डोनाल्ड ट्रम्प. पण, नावांवरून असे सूचित होत नव्हते की या व्यक्तींवर आरोप आहेत. अनेकांनी कोणतेही चुकीचे काम केल्याचे नाकारले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.