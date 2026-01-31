एपस्टीन फाइल्समध्ये जोहरान ममदानी यांच्या आईचंही नाव; मीरा नायर पार्टीत कशासाठी गेल्या होत्या?

एपस्टीन फाइल्ससंदर्भातील काही नवीन कागदपत्र समोर आली असून त्यामुळे अमेरिकेच्या राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. या कागदपत्रांमध्ये न्यूयॉर्कचे महापौर जोहरान ममदानी यांच्या आईचं नाव देखील पुढे आलं आहे. त्यामुळे विविध चर्चा सुरु झाल्या असून मीरा नायर या एपस्टीनच्या पार्टीत नेमक्या कशासाठी गेल्या होत्या? असे प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहेत..अमेरिकेच्या न्याय विभागाने जेफरी एपस्टीनशी संबंधित ३० लाख पानांचे दस्तावेज सार्वजनिक केले आहेत. या फाइल्समध्ये केवळ मजकूर कागदपत्रेच नाही, तर २००० व्हिडीओ आणि १.८ लाख फोटोंचा देखील समावेश आहे. या कागदपत्रांमुळे जगभरातील अनेक प्रभावशाली व्यक्तींचं एपस्टीन आणि त्याचा सहकारी गिलेन मॅक्सवेलशी असलेले संबंध उजेडात आले आहेत..Elon Musk जगातला सर्वांत श्रीमंत माणूस एवढ्या पैशांचं काय करतो? सगळी प्रॉपर्टी विकून का राहतोय छोट्याशा घरात..नेमका विषय काय.या कागदपत्रांमध्ये २१ ऑक्टोबर २००९ रोजीचा एक ई-मेल चर्चेचा विषय ठरला आहे. हा ई-मेल पब्लिसिस्ट पेगी सीगल यांनी जेफरी एपस्टीनला पाठवला होता. त्यामध्ये मीरा नायर यांच्या ‘अमेलिया’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनानंतरची आफ्टर पार्टी गिलेन मॅक्सवेल यांच्या टाउनहाऊसमध्ये आयोजित करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आलं आहे..ई-मेलमध्ये सीगल यांनी लिहिले आहे, “मी आत्ताच गिलेनच्या टाउनहाऊसमधून बाहेर पडले आहे. चित्रपटाची आफ्टर पार्टी होती. तिथे बिल क्लिंटन आणि जेफ बेझोस उपस्थित होते. तसेच दिग्दर्शिका मीरा नायरही होत्या.” या ई-मेलमध्ये असेही म्हटले आहे की चित्रपटाबाबत फारशी लोकप्रियता दिसली नाही. मात्र महिलांना हा चित्रपट बऱ्यापैकी आवडला होता.''.Prithviraj Chavan on Epstein files : ‘मराठी माणूस पंतप्रधान होणार’ यावर पुन्हा पृथ्वीराज चव्हाणांनी केलं वक्तव्य, फुसका बार की मराठी पंतप्रधान?.या कागदपत्रांमध्ये टेस्लाचे सीईओ एलन मस्क आणि एपस्टीन यांच्यातील २०१२ मधील ई-मेल उल्लेख आहे. नोव्हेंबर २०१२ मध्ये एपस्टीनने मस्क यांना हेलिकॉप्टरने आयलंडवर जाण्यासाठी त्यांच्या सोबत किती लोक असतील, असा प्रश्न विचारला होता. यावर एलन मस्क यांनी उत्तर दिले होतं, की “कदाचित फक्त टालुला (माझी त्या वेळीची पत्नी) आणि मी असेन. तुझ्या बेटावरची सगळ्यात ‘वाइल्ड’ पार्टी कोणत्या दिवशी/रात्री असते?” असा प्रश्न मस्क यांनी विचारला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.