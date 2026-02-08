ग्लोबल

शिबीर, मसाज ते लैंगिक शोषण! एपस्टिनने हजारो मुलींना जाळ्यात कसं ओढलं? कशी झाली सुरुवात? ३५ लाख कागदपत्रांमधून खुलासा

Epstein Files : जेफ्री एपस्टिनशी संबंधित ३५ लाखांहून अधिक कागदपत्रे, फोटो आणि व्हिडीओ जारी केल्यानंतर अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. एका उन्हाळी शिबिरापासून या प्रकाराची सुरुवात झाली होती.
सूरज यादव
एपस्टिन फाइल्स प्रकाशित झाल्यानंतर जगभरात खळबळ उडालीय. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने नुकतंच एपस्टिन फाइल्स ट्रान्सपरन्सी अॅक्ट अंतर्गत ३५ लाखांपेक्षा जास्त कागदपत्रे, ईमेल, पोलीस रिपोर्ट, फोटो आणि व्हिडीओ जारी केलेत. यात जेफ्री एपस्टिन आणि गिसलेन मॅक्सवेल यांच्याकडून चालवल्या जाणाऱ्या लैंगिक शोषणाच्या रॅकेटबाबत धक्कादायक गोष्टींचा खुलासा झाला आहे. या फाइल्समुळे फक्त अमेरिकाच नाही तर युरोप आणि इतर देशातील अनेक बड्या लोकांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

