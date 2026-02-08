शिबीर, मसाज ते लैंगिक शोषण! एपस्टिनने हजारो मुलींना जाळ्यात कसं ओढलं? कशी झाली सुरुवात? ३५ लाख कागदपत्रांमधून खुलासा

एपस्टिन फाइल्स प्रकाशित झाल्यानंतर जगभरात खळबळ उडालीय. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने नुकतंच एपस्टिन फाइल्स ट्रान्सपरन्सी अॅक्ट अंतर्गत ३५ लाखांपेक्षा जास्त कागदपत्रे, ईमेल, पोलीस रिपोर्ट, फोटो आणि व्हिडीओ जारी केलेत. यात जेफ्री एपस्टिन आणि गिसलेन मॅक्सवेल यांच्याकडून चालवल्या जाणाऱ्या लैंगिक शोषणाच्या रॅकेटबाबत धक्कादायक गोष्टींचा खुलासा झाला आहे. या फाइल्समुळे फक्त अमेरिकाच नाही तर युरोप आणि इतर देशातील अनेक बड्या लोकांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..एपस्टिनने हजारो मुलींना त्याच्या रॅकेटमध्ये कसं ओढलं हा प्रश्न सध्या उपस्थित होतोय. याची सुरुवात मिशिगनमधील उन्हाली कला शिबिरापासून झाली होती. तिथं आईस्क्रिम खाणारी १४ वर्षांची मुलगी गिसलेन मॅक्सवेलला हिला भेटली. मॅक्सवेल ही तिच्याशी बोलत होती तेवढ्यात तिथं जेफ्री एपस्टिन पोहोचला. त्यानं विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि त्याच्या नावाने उभारलेल्या निवासी शिबिराबद्दल सांगितलं..Beed : नवरदेव पळून का गेला? मंडपात पोलिसांना पाहताच धाबे दणाणले, खरं कारण आलं समोर.एपस्टिनने मुलीच्या आईला त्याच्या आलिशान बंगल्यात बोलावलं. मुलीच्या कलागुणांचं कौतुक करत मदतीचं आश्वासन दिलं. या आश्वासनाला बळी पडल्यानंतर काही महिन्यातच एपस्टिनला मसाज करण्याच्या कामासाठी ती अल्पवयीन मुलगी यायला लागली. यातूनच तिच्या लैंगिक शोषणाला सुरुवात झाली. जवळपास ३ वर्षे त्या मुलीचं लैंगिक शोषण सुरू होतं..१४ वर्षीय मुलीची ही कहाणी ३५ लाख कागदपत्रांमध्ये असलेल्या शेकडो मुलींपैकी एकीची आहे. एपस्टिन फाइल्समध्ये असलेल्या फोटो आणि व्हिडीओवरून लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या मुली आणि महिलांची संख्या १ हजार पेक्षा जास्त आहे. यातील बहुतांश नावं ही गुप्त ठेवण्यात आली आहेत..फ्लोरिडात एपस्टिन गरीब भागातील मुलींना टार्गेट करत असे. पाम बीचवर असलेल्या घरात मसाजसाठी तो पैसे द्यायचा. न्यूयॉर्कमध्ये महत्त्वकांक्षी तरुणींना शिष्यवृत्ती, प्रभावशाली व्यक्तींशी संपर्काचं आश्वासन द्यायचा. तर मॅनहॅटनमधील टाउनहाऊसमध्ये पार्टीच्या आमिषाने मुलींना जाळ्यात ओढायचा. पूर्व युरोपमध्ये मॉडेलिंगच्या संपर्काचा वापर करून महिलांना प्रसिद्धी मिळवून देईन असं सांगत तो अमेरिकेला घेऊन जात असे..एपस्टिनला मॅक्सवेल मदत करायची. ती शाळांमध्ये जायची, तिथं मुलींच्या आर्थिक स्थितीची माहिती घेत असे. लहान मुलींना मूव्हीला न्यायचं, खरेदी करायची, भेटवस्तू देऊन त्यांचं मन जिंकायचे. त्यानंतर एकदा त्यांना जाळ्यात ओढलं की पुढच्या कामासाठी एपस्टिन आमिष दाखवत असे..एपस्टिन मसाजसाठी ३०० अमेरिकन डॉलर द्यायचा. जर एखादी मुलगी तिच्या मैत्रिणीला घेऊन गेली तर तिला वेगळे ३०० डॉलर मिळायचे. यातून नेटवर्क तयार झालं आणि लैंगिक शोषणाचं रॅकेट चालू लागलं. पीडितांना देशभरात पाम बीच, न्यूयॉर्क, न्यू मेक्सिको किंवा एपस्टिनच्या खासगी बेटावर नेलं जायचं..पीडित मुलींचा विमान प्रवास, राहणं, वैद्यकीय खर्च, शिष्यवृत्ती यासाठी एपस्टिन पैसे पुरवायचा. काही पीडित मुलींसाठी खासगी सत्रही आयोजित केलं जायचं. ज्यात इतर मुलींना रॅकेटमध्ये आणण्यासाठी काय करायचं हे शिकवलं जायचं. ईमेलमधून शिक्षण आणि आवश्यक ते साहित्य पुरवण्यासाठी प्लॅन आखला जात असे हे समोर आलंय..एपस्टिन आणि मॅक्सवेलनं जसजसं नेटवर्क वाढलं तसं याला व्यावसायिक रूप दिलं. मसाजसाठी सावज शोधणं आणि मुलींची निवड करण्यासाठी निकष लावले गेले. अल्पवयीन मुलींकडून शाळेतील त्यांच्या मैत्रिणींना यात अडकवण्याचा प्लॅन हळू हळू मानवी तस्करीच्या रॅकेटपर्यंत पोहोचला. फाइल्समध्ये अनेकदा गर्भपात केल्याच्या घटनांचाही उल्लेख आहे..जेफरी एपस्टिनला या प्रकरणी अटकही झाली होती. तुरुंगात असताना २०१९ मध्ये जेफ्री एपस्टिनने आत्महत्या केली होती. तर त्याची साथीदार गिसलेन मॅक्सवेलला २०२२ मध्ये २० वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. २०२० मध्ये स्थापन केलेल्या भरपाई निधीतून १५० पीडितांना एकूण १२० मिलियन अमेरिकन डॉलरची नुकसान भरपाई दिली गेली. पण आर्थिक मदत त्या संकटातून बाहेर येण्यास पुरेशी नाही असं अनेक पीडितांनी म्हटलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.