Epstein Files: जेफ्री एपस्टाईनच्या मृत्यूनंतरही ‘काळा इतिहास’ उघड; कागदपत्रे कोण प्रकाशित करत आहे? नेमकी सुत्रे कुणाच्या हाती?

एपस्टाईन फाइल्सने जगभरात खळबळ उडवून दिली आहे. अलीकडेच एपस्टाईन बेट प्रकरणाशी संबंधित अंतिम कागदपत्रे आणि छायाचित्रे प्रसिद्ध करण्यात आली. या कागदपत्रांमध्ये जगातील काही सर्वात शक्तिशाली आणि प्रसिद्ध व्यक्ती तरुण मुलींसह दिसत आहेत. यानंतर आता असा प्रश्न उपस्थित होत आहे की, जेफ्री एपस्टाईनचा तर मृत्यू झाला आहे. पण त्याच्यानंतर हा काळा इतिहास जगासमोर कोण आणत आहे? या फाईल कोण प्रकाशित करत आहे? याचे उत्तर आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत..अमेरिकेचा न्याय विभाग एपस्टाईनच्या फायली प्रसिद्ध करत आहे. एका नवीन संघीय कायद्यानुसार, अमेरिकेच्या न्याय विभागाने एपस्टाईनच्या गुन्हेगारी नेटवर्कशी संबंधित कागदपत्रे आणि छायाचित्रांचा एक मोठा संच प्रकाशित केला आहे. शुक्रवारी रात्री उशिरा या फायली अधिकृत सरकारी पोर्टलवर अपलोड करण्यात आल्या. हे कागदपत्रे नोव्हेंबर २०२५ मध्ये अमेरिकन काँग्रेसने मंजूर केलेल्या एपस्टाईन फाइल्स ट्रान्सपरन्सी अॅक्ट अंतर्गत प्रसिद्ध करण्यात आली..मध्यरात्री Epstein Files केल्या जारी; १२०० पीडित मुली, ३५०० फाइल्स, हजारो फोटो, DVD आणि कागदपत्रं.हा कायदा कायदेशीररित्या संघीय एजन्सींना एपस्टाईन तपासाशी संबंधित सर्व गैर-वर्गीकृत साहित्य सार्वजनिक करण्यास भाग पाडतो. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कायद्यावर स्वाक्षरी केली. पहिल्या टप्प्यात, अमेरिकेच्या न्याय विभागाने अंदाजे ३,००,००० कागदपत्रे जारी केली. यामध्ये जवळजवळ ४,००० छायाचित्रे आणि स्कॅन केलेले रेकॉर्ड समाविष्ट आहेत. प्रसिद्ध झालेल्या प्रतिमांमध्ये बिल क्लिंटन, मायकेल जॅक्सन आणि एका ब्रिटिश राजकुमारासह अनेक प्रसिद्ध व्यक्ती दिसतात. .अधिकारी याला एपस्टाईन ग्रंथालय म्हणत आहेत. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर एक डिजिटल एपस्टाईन ग्रंथालय तयार केले आहे. जिथे हे सर्व दस्तऐवज आणि छायाचित्रे सार्वजनिक करण्यात आली आहेत. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, हा अंतिम खुलासा नाही; येत्या आठवड्यात लाखो कागदपत्रे हळूहळू जाहीर केली जातील. .Epstein files : रशियन पासून अफ्रिकन पर्यंत अशा निवडल्या जायच्या मुली, कसा ठरवला जायचा रेट? जगाला हादरवणारे High Profile Sex Scandal.अमेरिकेच्या न्याय विभागाव्यतिरिक्त, हाऊस ओव्हरसाईट कमिटी देखील या प्रकरणात सहभागी झाली आहे. समितीच्या डेमोक्रॅटिक सदस्यांनी एपस्टाईनच्या इस्टेटमधून जप्त केलेल्या सुमारे 95,000 छायाचित्रांमधून निवडलेल्या छायाचित्रांचा एक वेगळा बॅच जारी केला. प्रसिद्ध झालेल्या छायाचित्रांमध्ये एपस्टाईन आणि त्यांचे जवळचे सहकारी घिसलेन मॅक्सवेल जागतिक व्यक्ती आणि नेत्यांसोबत मिसळताना दिसत आहेत. या छायाचित्रांमध्ये बिल क्लिंटन खाजगी जागांमध्ये, मायकेल जॅक्सन एपस्टाईनसोबत उभे असल्याचे आणि प्रिन्स अँड्र्यू खाजगी कार्यक्रमांमध्ये दिसत आहेत.