Nobel Prize 2019 : सीमावादाची भिंत तोडणाऱ्या शांतिदूताचा सन्मान!

स्टॉकहोम : आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शांतता आणि सहकार्य प्रस्थापित व्हावे म्हणून केलेले प्रयत्न आणि शेजारील इरिट्रिया या देशासोबतचा मागील वीस वर्षांपासून प्रलंबित असलेला सीमावाद निकाली काढणारे इथिओपियाचे पंतप्रधान अबीय अहमद अली यांना यंदाचा शांततेचा नोबेल सन्मान जाहीर झाला आहे. नोबेल पुरस्कार समितीने शुक्रवारी (ता.11) ही घोषणा केली.

इथिओपियाच्या एकीकरणाबरोबरच या भागामध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून प्रयत्न करणारे आणि पूर्व आणि ईशान्य आफ्रिकी प्रदेशांत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अविरत लढा देणाऱ्या सर्वच घटकांचा हा गौरव असल्याचे पुरस्कार समितीने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे. सीमाप्रश्‍नाचा वाद पंतप्रधान अबीय यांच्या हाताबाहेर गेल्यानंतर इरिट्रियाचे अध्यक्ष अफवेरकी यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला, पुढे या दोघांनी उभय देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून प्रयत्नही केले, असेही निवेदनामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

इथिओपियामध्ये भिन्न भाषा आणि संस्कृतीच्या लोकांचे वास्तव्य आहे, वांशिक स्पर्धाही या देशाला नवीन नाहीत. येथील वांशिक संघर्षामुळे तीस लाखांपेक्षाही अधिक लोकांना देशांतर्गत स्थलांतर करावे लागले, तर अन्य लाखो लोकांना शेजारील देशांमध्ये आश्रय घ्यावा लागला, असे आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांचे मत आहे. अबीय अहमद यांनी एकीकरण, सामाजिक सौहार्द आणि न्याय आदी घटकांना प्रोत्साहन द्यायला सुरवात केली असली तरीसुद्धा आणखी बऱ्याच आव्हानांना त्यांना तोंड द्यावे लागेल.

"Peace is a very expensive commodity in my country."

