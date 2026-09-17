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Social Media Ban : मुलांचं मानसिक आरोग्य धोक्यात? 13 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर बंदी; किशोरवयीनांसाठीही कडक नियम, EU Kids Act मध्ये काय आहे?

What is the EU Kids Act? : नव्या नियमांमध्ये मुलांच्या वयानुसार वेगवेगळ्या स्तरांवर निर्बंध आणि सुरक्षा उपाययोजना लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.
social media ban under 13

social media ban under 13

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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EU Kids Act 2026 : युरोपियन युनियनने (EU) अल्पवयीन आणि किशोरवयीन मुलांच्या मानसिक आरोग्य व ऑनलाइन सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलले (EU Kids Act) आहे. १३ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यास बंदी घालण्यासह किशोरवयीन मुलांसाठीही सोशल मीडिया वापरावर विविध निर्बंध लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी यासंदर्भातील घोषणा केलीये.

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