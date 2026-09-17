Social Media Ban : मुलांचं मानसिक आरोग्य धोक्यात? 13 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर बंदी; किशोरवयीनांसाठीही कडक नियम, EU Kids Act मध्ये काय आहे?

EU Kids Act 2026 : युरोपियन युनियनने (EU) अल्पवयीन आणि किशोरवयीन मुलांच्या मानसिक आरोग्य व ऑनलाइन सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलले (EU Kids Act) आहे. १३ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यास बंदी घालण्यासह किशोरवयीन मुलांसाठीही सोशल मीडिया वापरावर विविध निर्बंध लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी यासंदर्भातील घोषणा केलीये..युरोपियन युनियन किड्स ॲक्ट (EU Kids Act) अंतर्गत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. मुलांकडून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात असला, तरी त्यांच्या हिताचे, मानसिक विकासाचे आणि सुरक्षिततेचे पुरेसे भान ठेवून या तंत्रज्ञानाची निर्मिती झालेली नाही, असे वॉन डेर लेयन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले..नव्या नियमांमध्ये मुलांच्या वयानुसार वेगवेगळ्या स्तरांवर निर्बंध आणि सुरक्षा उपाययोजना लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी मुलांचे तीन वयोगट निश्चित करण्यात आले आहेत..CBSE Three-Language Policy : सीबीएसईच्या त्रिभाषा धोरणाला मुदतवाढ? सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची सूचना, अंमलबजावणी 2027-28 पर्यंत ढकलण्याची शक्यता.१३ वर्षांखालील मुलांसाठी बंदी१३ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करता येणार नाही. या वयोगटातील मुलांच्या सोशल मीडिया प्रवेशावर पूर्णपणे निर्बंध घालण्याचा प्रस्ताव आहे..१३ ते १५ वर्षे वयोगटासाठी पालकांचे नियंत्रण१३ ते १५ वर्षे वयोगटातील मुलांना स्वतंत्र सोशल मीडिया अकाउंटऐवजी ‘मिनी अकाउंट्स’ वापरण्याची परवानगी असेल. ही खाती पालकांच्या माध्यमातून तयार केली जातील आणि त्यांच्या देखरेखीखाली चालवली जातील. या वयोगटातील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापराची दैनंदिन वेळ एक तासापर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे..Tata Sons Reappointment : RBI च्या निर्देशानंतर टाटा समूहात मोठा उलटफेर! नोएल टाटांचा विरोध डावलून एन. चंद्रशेखरन यांची अध्यक्षपदी पुनर्नियुक्ती.१५ ते १८ वर्षे वयोगटासाठी ‘सेफ डिझाइन’ अनिवार्य१५ ते १८ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना वैयक्तिक सोशल मीडिया खाती वापरण्याची परवानगी असेल. मात्र, त्यांच्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ‘सेफ डिझाइन’ची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे किशोरवयीन वापरकर्त्यांसाठी अधिक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण निर्माण करण्याचा उद्देश आहे..वयाच्या टप्प्यानुसार, सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध आणि सुरक्षा उपाय लागू करण्याच्या या प्रस्तावामुळे अल्पवयीन मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेला आणि मानसिक आरोग्याला अधिक प्राधान्य देण्याचा युरोपियन युनियनचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.