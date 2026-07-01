युरोपात ३०-३५ डिग्री सेल्सिअसने हाहाकार, भारतात ४५वर पारा पोहोचूनही रस्ते वितळत नाहीत; कारण काय?

युरोपसह अमेरिकन देशांमध्ये सध्या उष्णतेच्या तीव्र लाटेमुळे हाहाकार उडाला आहे. युरोपात तापमान ३० डिग्री सेल्सिअसच्या वर पोहोचलं आहे. फ्रान्समध्ये आठवड्याभरात दीड हजार पेक्षा जास्त नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. याशिवाय अनेक ठिकाणी रस्त्यांचे डांबर वितळलं आहे तर लोकांना उष्माघाताचा त्रास होत आहे. यामुळे अनेक नागरिकांना रुग्णालयात दाखल व्हावं लागलं आहे. सोशल मीडियावर युरोपातील उष्णतेच्या लाटेमुळे घडत असलेल्या घटनांचे व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत. युरोपात ३०-३५ डिग्री सेल्सिअस तापमानाने हाहाकार उडालाय. याऊलट भारतात उन्हाळ्यात बहुतांश ठिकाणी ४० डिग्री सेल्सिअसच्या वर तापमान असतं. तरीही रस्ते वितळणं किंवा उष्माघाताने मृत्यूचे प्रमाण इतके नसते यामागे दोन्ही ठिकाणच्या वातावरण आणि राहणीमान कारणीभूत आहे..घरांची रचनायुरोपात ३० ते ४० डिग्री सेलिअस तापमानही प्रचंड धोकादायक बनतं. यामागे तिथलं वातावरण आणि त्या वातावरणाला अनुकूल बनलेली घरं कारण आहेत. युरोपातलं वातावरण सामान्यपणे थंड असतं. वर्षभर तापमानाचा पारा हा उणे १० अंश सेल्सिअस ते २०-२५ डिग्री सेल्सिअस इतकाच असतो. त्यामुळे घरांची रचना ही थंडीच्या दिवसात आतलं तापमान गरम रहावं अशी असते. मात्र याचाच फटका पारा ३० ते ४० च्या वर पोहोचतो तेव्हा बसतो..Europe Heatwave: युरोपमध्ये उष्णतेचा कहर! रस्ते वितळले, लोखंडी ट्रॅक वाकले, हजारो नागरिक रुग्णालयात...भयानक व्हिडिओ व्हायरल.शरीरतापमान वाढल्यानंतर युरोपात आर्द्रतेमुळे शरीरातून निघणारा घाम सुकत नाही. शरीराला थंड वातावऱणाची सवय असते आणि त्यानुसार शरीर प्रतिक्रिया देत असतं. मात्र घाम न सुकल्यानं हीट स्ट्रेस वाढून प्रकृती बिघडते. शरिराला थंडीची सवय झाली आहे. त्यामुळे अचानक तापमान ३० ते ३५ च्या वर गेल्यानंतर नागरिकांना उन्हाळा असह्य होतो..दिवस मोठा, रात्र लहानयुरोपात उन्हाळ्याच्या दिवसात १६ ते १७ तास ऊन असतं. उन्हामुळे इमारती आणि रस्ते गरम होतात. दिवस मोठा आणि रात्र लहान असल्यानं वातावरणातली उष्णता कमी होण्यासाठी पुरेसा वेळही मिळत नाही. युरोपातील काही देशांमध्ये सकाळी साडेचार वाजता सूर्योदय होतो. रात्री दहा ते साडे दहा वाजेपर्यंत मावळतो..एसी, कूलर, फॅनचा कमी वापरथंडीचं प्रमाण जास्त असल्यानं उन्हाळ्यात लागणाऱ्या फॅन, कूलर, एसी यांचा वापर नगण्य आहे. परिणामी अनेक घरांमध्ये यातील कोणतीच साधने नसतात. वर्षातून पाच ते सहा दिवस उष्णतेच्या तीव्र लाटेचा सामना नागरिकांना करावा लागतो. अशा वेळी घरांची थंडीसाठी अनुकूल रचना आणि फॅन, एसी नसल्याने नागरिकांना उष्णतेचा त्रास सहन करावा लागतो..रस्ते वितळतातयुरोपातील वातावरण बदलाचा फटका रस्त्यांना बसत आहे. अनेक रस्ते उष्णतेच्या तीव्र लाटेमुळे वितळले आहेत. युरोपिय देशांमध्ये बहुतांश ठिकाणी वर्षभर कडाक्याची थंडी आणि बर्फवृष्टी होते. अशा वेळी रस्त्यांचे डांबर आकुंचन पावल्यानं खचू नयेत किंवा त्याला तडे जाऊ नयेत यासाठी लवचिक असं डांबर वापरलं जातं. त्यामुळे जेव्हा उष्णता ३० ते ३५ डिग्री सेल्सिअसच्या वर जाते तेव्हा डांबर वितळू लागते. याऊलट भारतात सामान्यपणे उन्हाळ्यात ३५ ते ४५ डिग्री सेल्सिअस तापमान असतं आणि त्यानुसार कडक डांबर किंवा सिमेंटचे रस्ते तयार केले जातात. त्यामुळे ४५ डिग्री सेल्सिअस तापमानातही रस्ते वितळत नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.