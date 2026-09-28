पाकिस्तानी सैन्याच्या अत्याचाराविरोधात बलूच मुलीची थेट भारताला साद; व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल

बलूचिस्तानच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीसाठी आवाज उठवणाऱ्या १४ वर्षीय फराह बलूच हिने भारताकडे मदतीची मागणी केली आहे. फराहने सोशल मीडियावर आईसोबतचा एक व्हिडिओ शेअर केला असून, या व्हिडिओमध्ये दोघींच्या हातात भारतीय तिरंगा दिसत आहे. “भारत माता की जय, नमस्ते हिंदुस्तान” म्हणत तिने भारत आणि जगाचं लक्ष बलूचिस्तानकडे वेधण्याचं आवाहन केलं आहे..फराहने आपल्या संदेशातून बलूचिस्तानातील परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली. शहबाज शरीफ सरकार आणि असीम मुनीर यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तानी सैन्याकडून बलूचिस्तानातील नागरिकांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप तिने केला. भारतातील नागरिकांसह आंतरराष्ट्रीय समुदायाने बलूचिस्तानातील लोकांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवावा, अशी मागणीही तिने केली आहे..Premium|India Uzbekistan Relations : मध्य आशियातील करारांनी भारताला मिळणार नवी ताकद; आशियातील प्रमुख शक्ती बनण्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल! .“बलूचिस्तानची मुलगी” अशी स्वतःची ओळख करून देत फराहने भारतीय नागरिकांना बलूचिस्तानच्या लोकांच्या आवाजाचा भाग होण्याचं आवाहन केलं. भारताचा पाठिंबा आणि आवाज बलूचिस्तानातील सामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाचा असल्याचं तिने म्हटलं आहे. तिच्या या आवाहनानंतर सोशल मीडियावर बलूचिस्तानचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे..Balochistan History : १९४७ पूर्वी स्वतंत्र होता बलुचिस्तान, मग पाकिस्तानचा भाग कसा बनला? फाळणीनंतरचा इतिहास.बलूचिस्तानमध्ये सध्या परिस्थिती चिघळल्याचे सांगितले जातं आहे. मुलींना जबरदस्तीने बेपत्ता करणं, राजकीय विरोध दडपणं आणि सैन्याची मोठी उपस्थिती याबाबतही कार्यकर्त्यांकडून आरोप केले जातात. बलूचिस्तान हा पाकिस्तानमधील क्षेत्रफळानुसार सर्वात मोठा प्रांत असून, गॅस, सोने आणि तांबे यांसारख्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीने तो समृद्ध आहे. मात्र, विकास आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या वाटपाबाबत स्थानिक पातळीवर नाराजी व्यक्त केली जाते. संसाधनांचा पुरेसा फायदा स्थानिक नागरिकांना मिळत नसल्याचा दावा केला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.