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पाकिस्तानी सैन्याच्या अत्याचाराविरोधात बलूच मुलीची थेट भारताला साद; व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल

Farah Baloch Appeals to India for Balochistan Freedom : “भारत माता की जय, नमस्ते हिंदुस्तान” म्हणत तिने भारत आणि जगाचं लक्ष बलूचिस्तानकडे वेधण्याचं आवाहन केलं आहे.
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Shubham Banubakode
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बलूचिस्तानच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीसाठी आवाज उठवणाऱ्या १४ वर्षीय फराह बलूच हिने भारताकडे मदतीची मागणी केली आहे. फराहने सोशल मीडियावर आईसोबतचा एक व्हिडिओ शेअर केला असून, या व्हिडिओमध्ये दोघींच्या हातात भारतीय तिरंगा दिसत आहे. “भारत माता की जय, नमस्ते हिंदुस्तान” म्हणत तिने भारत आणि जगाचं लक्ष बलूचिस्तानकडे वेधण्याचं आवाहन केलं आहे.

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