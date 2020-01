Australia Fire : दोन वर्षाच्य़ा चिमुकल्याने स्विकारलं वडिलांचे शौर्य पदक; पाहा फोटो !

सिडनी : ऑस्ट्रेलियातील न्यू साऊथ वेल्स जंगलात लागलेल्या आगीने देशाचे मोठे नुसकान केले आहे. या आगीत आतापर्यंत 23 जणांना आपला जीव गमवावा लागला असून जवळपास 50 कोटींच्यावर प्राणी-पक्षी या आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले आहेत. यामध्ये कोआल व कांगारूंची संख्या सर्वाधिक आहे. ऑस्ट्रेलियातील या आगीचा शेजारील देशावर म्हणजेच न्यूझीलंडवरही परिणाम झाल्याचे बघायला मिळत आहे. आग विझवण्यासाठी अग्निशमन दलाचे जवळपास तीन हजारपेक्षा जास्त जवान काम करत आहेत. केवळ फोटो पाहूनच या आगीची भीषणता लक्षात येते तरीही घटनास्थळी हे जवान जीवाची पर्वा न करता काम करत आहेत. यामध्ये अनेक जवान जखमी झाले असून एक शहीद झाला आहे.

Australia Fire : ऑस्ट्रेलियातील आगीमुळे न्यूझीलंडचं आकाश झालं पिवळं!

शहीद झालेल्या जवानाचे नाव जिओफ्री किटन असे असून त्याला मरणोत्तर शौर्य पुरस्कार देण्यात आला आहे. मात्र हा पुरस्कार त्याच्या मुलाने स्विकारला आहे. हा लहानगा फक्त दोन वर्षांचा आहे. चिमुकल्याने त्याच्या वडिलांचे शौर्य पदक स्विकारले असून त्याचा फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हारल होत आहे. वडिलांचे शौर्य पदक स्वीकारताना हा लहानगा अग्निशामक दलाच्या गणवेशात दिसला.

The #NSWRFS farewelled one of our own today, Geoffrey Keaton, one of two firefighters who lost their lives fighting fires on 19 December 2019. @RFSCommissioner Fitzsimmons honored Geoffrey today by posthumously awarding him Commissioner’s Commendations for Bravery and Service. pic.twitter.com/VFeZMxNuJq

— NSW RFS (@NSWRFS) January 2, 2020