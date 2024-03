Gaza Air Drop: गाझामधील दुर्दैवी घटना, हवेत पॅराशूट न उघडल्याने 5 जणांचा मृत्यू; पाहा व्हिडिओ

नवी दिल्ली- गाझामध्ये मदत सामुग्री असलेले पॅराशूट अंगावर पडून पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. पॅराशूट हवेत उघडले न गेल्याने ते मुक्तपणे खाली कोसळले. यात पाच जणांचा मृत्यू झालाय तर अनेकजण जखमी झाल्याचं कळत आहे. बीबीसीने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. (Five people have died after a parachute failed on an aid package dropped by air into Gaza)

प्रत्यक्षदर्शींनी आणि हमासकडून चालवल्या जाणाऱ्या आरोग्य विभागाकडून यासंदर्भातील माहिती देण्यात आली आहे. हवेत पॅराशूट उघडले गेले नाही आणि मदत सामुग्री खाली उभे असलेल्यांच्या लोकांवर पडली. कोणाकडून पाठवलेली ही मदत होती हे कळू शकलेलं नाही. ( Five people have died after a parachute failed on an aid package dropped by air into Gaza)