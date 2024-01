Bangladesh Train: निवडणुकीपूर्वी बांगलादेशमध्ये हिंसा; रेल्वेला लावलेल्या आगीत 5 जणांचा मृत्यू

ढाका- बांगलादेशमध्ये रविवारी निवडणुका होणार आहेत. त्यातच एक मोठी घटना घडली आहे. काही दंगलखोरांनी प्रवाशी रेल्वेला आग लावून दिली आहे. त्यात किमान ५ लोकांचा मृत्यू झाला आहे तर अनेकजण जखमी झाले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी वातावरणात तणाव निर्माण झाला आहे.( least five people were killed and many others were injured after a passenger train in Bangladesh was allegedly set on fire)

शुक्रवारच्या रात्री बेनापोले एक्स्प्रेसला राजधानी ढाकाच्या गोपीबाग भागात ही आग लावण्यात आली आहे. बांलदेशच्या सार्वत्रिक निवडणुका दोन दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. निवडणुकीमध्ये विरोधी पक्षांनी भाग न घेण्याचा निर्णय घेतला असून यावर बहिष्कार टाकला आहे. यातून निर्माण झालेल्या अशांततेतून हा हिंसाचार झाल्याचं सांगण्यात येतंय.