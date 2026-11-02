Florida Plane Crash : अमेरिकेत भीषण विमान अपघात! फ्लोरिडात बिझनेस जेट कोसळले; नऊ जणांचा मृत्यू, थरारक VIDEO VIRAL

Florida Plane Crash: What Happened in Palm Beach County : अमेरिकेतील फ्लोरिडा येथे रविवारी एका खासगी बिझनेस जेटचा भीषण अपघात झाला. दक्षिण फ्लोरिडातील एका भागात हे विमान वेगाने खाली कोसळून जमिनीवर आदळले. त्यानंतर झालेल्या स्फोटात विमानातील सर्व नऊ जणांचा मृत्यू झाला. अमेरिकेचे परिवहन सचिव शॉन डफी यांनी या दुर्घटनेला दुजोरा दिला आहे. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, संबंधित यंत्रणांकडून तपास सुरू आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘लिअरजेट ६०’ (Learjet 60) प्रकारचे हे खासगी विमान टेक्सासमधील ऑस्टिन येथून बहामासच्या दिशेने जात होते. ऑस्टिन-बर्गस्ट्रॉम आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून उड्डाण केलेल्या या विमानाचा टेल नंबर N722BD होता. विमानात एकूण नऊ जण प्रवास करत होते. मात्र, या सर्वांची ओळख अद्याप अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेली नाही..काही दिसत नाहीय! 2 मिनिटात १३ हजार फुटांवरून कोसळलं विमान, क्रॅशआधीचा ऑडिओ समोर.अमेरिकेच्या फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशनने (FAA) या अपघाताची पुष्टी केली आहे. FAA कडून एक पथक पाठवण्यात येत असून, ते नॅशनल ट्रान्सपोर्टेशन सेफ्टी बोर्डाला (NTSB) तपासात मदत करणार आहे. विमान कोसळण्यामागील तांत्रिक बिघाड, हवामान किंवा अन्य कारणांचा तपास केला जात आहे..घरांजवळ कोसळले विमान; रस्त्यावर लागली आगया अपघाताचा व्हिडिओ जवळून जाणाऱ्या एका कारमधील व्यक्तींनी रेकॉर्ड केला आहे. या व्हिडिओमध्ये विमान आकाशातून वेगाने खाली येताना आणि जमिनीवर आदळताच त्याचा स्फोट होताना दिसत आहे. विमान कोसळल्यामुळे रस्त्यावर मोठा खड्डा पडला असून, परिसरात आगीच्या ज्वाळा आणि दाट काळा धूर पसरला..Helicopter Crash : भीषण अपघात! हेलिकॉप्टर पार्किंगमध्ये कोसळलं, ३ जणांचा जागीच मृत्यू, पाहा VIDEO.विशेष म्हणजे, हे विमान घरांपासून काही फुटांच्या अंतरावर कोसळले. तसेच, रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनांच्या जवळच हा अपघात झाल्याने मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता होती. सुदैवाने, विमान थेट घरांवर कोसळले नाही. मात्र, जवळच्या घरांचे नुकसान झाले आहे का, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही..ऑस्टिन-बर्गस्ट्रॉम आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे प्रवक्ते जिम रेनॉल्ड्स यांनी हे खासगी विमान असल्याचे सांगितले. त्यांनी या घटनेला मोठी शोकांतिका म्हटले आहे. दरम्यान, अपघाताचे कारण आणि मृतांची ओळख याबाबत तपास यंत्रणांच्या अधिकृत निष्कर्षांची प्रतीक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.