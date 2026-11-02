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Florida Plane Crash : अमेरिकेत भीषण विमान अपघात! फ्लोरिडात बिझनेस जेट कोसळले; नऊ जणांचा मृत्यू, थरारक VIDEO VIRAL

Palm Beach County : ऑस्टिन (टेक्सास) येथून बहामासला जाणाऱ्या N722BD टेल नंबरच्या विमानात सर्व नऊ जणांचा मृत्यू झाला. अमेरिकेचे परिवहन सचिव शॉन डफी आणि FAA यांनी दुर्घटना व सर्व मृत्यूंची पुष्टी केली आहे.
Learjet 60 N722BD Crash: Flight Route and Timeline

Learjet 60 N722BD Crash: Flight Route and Timeline

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Florida Plane Crash: What Happened in Palm Beach County : अमेरिकेतील फ्लोरिडा येथे रविवारी एका खासगी बिझनेस जेटचा भीषण अपघात झाला. दक्षिण फ्लोरिडातील एका भागात हे विमान वेगाने खाली कोसळून जमिनीवर आदळले. त्यानंतर झालेल्या स्फोटात विमानातील सर्व नऊ जणांचा मृत्यू झाला. अमेरिकेचे परिवहन सचिव शॉन डफी यांनी या दुर्घटनेला दुजोरा दिला आहे. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, संबंधित यंत्रणांकडून तपास सुरू आहे.

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