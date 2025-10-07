Summary1️⃣ फ्लोरिडातील विद्यार्थ्याने ChatGPT ला मित्राची वर्गात हत्या कशी करावी असा प्रश्न विचारला.2️⃣ गॅगल नावाच्या पाळत ठेवणाऱ्या प्रणालीने हा संवाद ओळखून शाळा प्रशासनाला सतर्क केले.3️⃣ चौकशीत विद्यार्थ्याने सांगितले की मित्र त्रास देत होता, म्हणून त्याने प्रश्न विचारला..अमेरिकेत गोळीबाराच्या घटना वारंवार घडत आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे शाळांमध्ये गोळीबाराच्या घटना अनेक वेळा घडल्या आहेत. ज्यामुळे शाळा प्रशासन आणि पालकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. परिणामी, विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन हालचालीवंर लक्ष ठेवण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये पाळत ठेवणारी यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. फ्लोरिडातील एका शाळेतील मित्राला वर्गातच कसे मारायचे असा प्रश्न ChatGPT ला विचारला. हे यंत्रणेच्या पाळतीदरम्यान समोर आल्याने सर्वांना धक्काच बसला..माहितीनुसार विद्यार्थ्याने ChatGPT ला वर्गात मित्राला कसे मारायचे हे विचारले. गॅगल नावाच्या कंपनीद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या या पाळत ठेवणाऱ्या यंत्रणेने शाळा प्रशासनाला सतर्क केले. विद्यार्थ्याला विचारले असता, तो म्हणाला, "माझा मित्र मला त्रास देत होता, म्हणून मी त्याला त्रास देत होतो." अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्याच्या पालकांशी संपर्क साधला आणि त्यांना इशारा दिला की अशा वर्तनामुळे त्रास होऊ शकतो..त्यानंतर विद्यार्थ्याला काउंटी तुरुंगात पाठवण्यात आले. पण त्याच्यावर कोणते आरोप दाखल करण्यात आले हे उघड करण्यात आले नाही. गॅगल संपूर्ण अमेरिकेतील अनेक राज्यांमध्ये सुरक्षा सेवा प्रदान करते. ते कीवर्ड फिल्टर करते, निष्कर्ष काढते आणि अधिकाऱ्यांना सतर्क करते. विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन हालचालींचा मागोवा घेण्यासाठी Google जेमिनी, चॅटजीपीटी आणि इतर एआय प्लॅटफॉर्मवर लक्ष ठेवते. .हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की गुन्ह्यांसाठी एआय चॅटबॉट्सचा वापर केल्याची असंख्य प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. आत्महत्यांच्या अनेक घटनांमध्ये एआयला जबाबदार धरले जात आहे..FAQsप्र.1: विद्यार्थ्याने ChatGPT ला नेमका कोणता प्रश्न विचारला? उ: विद्यार्थ्याने विचारले – "मित्राची वर्गातच हत्या कशी करायची?"प्र.2: ही घटना कुठे घडली? उ: ही घटना अमेरिकेच्या फ्लोरिडा राज्यात घडली.प्र.3: विद्यार्थ्याचा उद्देश काय होता? उ: विद्यार्थ्याने सांगितले की त्याचा मित्र त्याला त्रास देत होता, म्हणून तो केवळ चिडवण्यासाठी विचारत होता.प्र.4: विद्यार्थ्याला अटक का करण्यात आली? उ: हिंसक विचार मांडल्यामुळे आणि धमकीसदृश संदेश पाठवल्यामुळे त्याला ताब्यात घेण्यात आले.प्र.5: गॅगल ही प्रणाली काय करते? उ: ही प्रणाली विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन क्रियाकलापांवर नजर ठेवते आणि धोकादायक शब्द वा वर्तन आढळल्यास शाळेला सतर्क करते.प्र.6: एआय चॅटबॉट्सचा वापर गुन्ह्यात वाढतोय का? उ: होय, काही घटनांमध्ये एआयचा गैरवापर आत्महत्यांसारख्या किंवा धमकीच्या प्रकरणांमध्ये झाल्याचे दिसून आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.