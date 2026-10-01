Smit Machar: ''तो' माझ्यावर वार करत होता, तरीही...'' कॅप्टन स्मित मछार यांनी सांगितला थरार; विमानावरील हल्ल्यानंतरचा व्हिडिओ समोर

Flydubai Pilot Attack Video: दुबईहून तेल अवीवसाठी निघालेल्या फ्लायदुबईच्या FZ1073 या विमानामध्ये बुधवारी भारतीय पायलट कॅप्टन स्मित मछार यांच्यावर सहवैमानिकाने जीवघेणा हल्ला केल्याची थरारक घटना घडली. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या कॅप्टन स्मित यांचे घटनेनंतरचे पहिले छायाचित्र आणि व्हिडिओ आता समोर आले आहेत. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी कॅप्टन स्मित यांच्या अतुलनीय शौर्याचे भरभरून कौतुक केले आहे..दुबई ते तेल अवीव या मार्गावर घडलेल्या या भीषण घटनेनंतर समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये कॅप्टन स्मित गंभीर जखमी अवस्थेत दिसून येत आहेत. त्यांच्या चेहऱ्यावर आणि शरीरावर खोल जखमांच्या खुणा दिसत असून अशा नाजूक व वेदनादायी स्थितीतही त्यांचे धैर्य वाखाणण्याजोगे होते..त्याच वेळी आरोपी सहवैमानिकाचे हात बांधलेले दिसत असून संतप्त प्रवाशांनी त्याला पकडून ठेवल्याचे स्पष्ट होते. गंभीर जखमी होऊनही स्मित यांनी हिंमत सोडली नाही आणि विमानात बसलेल्या प्रवाशांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. त्यानंतर हे विमान तातडीने सौदी अरेबियाकडे वळवण्यात आले आणि तिथे त्याचे सुरक्षित लँडिंग करण्यात आले..Work Strike: २ ऑक्टोबरपासून ग्रामरोजगार सहाय्यकांचे बेमुदत कामबंद आंदोलन; शासन निर्णयाची अंमलबजावणी व मानधन वाढीसाठी मागणी.समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये वेदनेने व्याकुळ झालेले कॅप्टन स्मित म्हणताना ऐकू येत आहेत, "माझे डोके भयंकर दुखत आहे, खूप वेदना होत आहेत आणि भयंकर टोचल्यासारखे वाटत आहे. मला एक उशी आणून द्या, पण मला झोपायचे नाहीये. माझा हातही प्रचंड दुखत आहे." त्याच वेळी एका प्रवाशाने व्हिडिओमध्ये सांगितले की, आरोपीने विमानाचे अपहरण करण्याचा प्रयत्न केला, पण आम्ही पायलटचे रक्षण केले; आरोपी सहवैमानिकाने वैमानिकाला ठार मारण्याचाच डाव आखला होता..गंभीर जखमी झाल्यानंतरही कॅप्टन स्मित यांना स्वतःच्या दुखापतींपेक्षा विमान आणि त्यातील प्रवाशांच्या सेफ लँडिंगची सर्वाधिक काळजी होती. आपत्कालीन स्थितीत गरज पडल्यास विमानाचे लँडिंग करण्यासाठी मदत करता यावी म्हणून त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत शुद्धीत राहायचे होते. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून विमानाने तात्काळ धोक्याचा संदेश पाठवला आणि विमानात प्रवासी म्हणून प्रवास करत असलेल्या ऑफ-ड्युटी वैमानिकांनी विमानाचे सौदी अरेबियातील तबुक विमानतळावर सुरक्षित इमर्जन्सी लँडिंग केले. विमान सुखरूप उतरल्यानंतर हल्लेखोर सहवैमानिकाला सौदी अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतले..विमान तबुकमध्ये उतरल्यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये कॅप्टन स्मित रक्ताने माखलेले असले तरी पूर्णपणे शुद्धीत दिसत आहेत. त्यांच्यासोबत उपस्थित असलेले इस्रायली नागरिक कॅप्टन स्मित यांच्या सुरक्षेसाठी सौदी पोलिसांना पाचारण करण्याची वारंवार विनंती करत आहेत, तर कॅप्टन स्मित संयमाने पोलीस आणि वैद्यकीय उपचारांची वाट पाहत असल्याचे पाहायला मिळते.त्यानंतर त्यांना स्ट्रेचरवरून खाली उतरवून तबुक येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. रुग्णालयात नेत असताना ओमानच्या सहवैमानिकाने आपल्यावर अनेक वार केल्याचे त्यांनी सांगितले; तसेच आपण चालू-फिरू शकत असलो तरी हाताची मूठ आवळणे शक्य होत नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले..Health Center in Darkness: नेत्यांसह प्रशासन झोपलंय का? लिहाखेडीत आरोग्य उपकेंद्रच अंधारात; प्रशासनाला जाग कधी? दोन वर्षांपासून वीजपुरवठा बंद.कॅप्टन स्मित मछार यांच्या या साहसाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू या दोघांनीही कौतुक केले आहे. याशिवाय, विमानातील हल्लेखोराला पकडणाऱ्या आणि प्रवाशांचे प्राण वाचवणाऱ्या चार नागरिकांना सन्मानित करण्याचा निर्णय इस्रायलने घेतला आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी सहवैमानिकाचा हेतू विमानाचा अपघात घडवून आणण्याचाच होता. तपास यंत्रणा या हल्ल्यामागील कारणांचा शोध घेत असल्या तरी ९/११ सारखाच मोठा कट भारतीय पायलटच्या असाधारण शौर्यामुळे उधळला गेला, असे नेतन्याहू यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.