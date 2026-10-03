Flydubai Attack: 'त्या' पायलटला सोडण्यासाठी क्रू मेंबर्स झाले आक्रमक! इस्रायली प्रवाशांचा खळबळजनक दावा; विमानात नेमकं काय घडलं?

Israeli Passengers Claim: दुबईहून तेल अवीवच्या दिशेने जाणाऱ्या फ्लायदुबईच्या विमानामध्ये भारतीय कॅप्टनवर प्राणघातक हल्ला करणाऱ्या ओमानी सहवैमानिकाला रोखणाऱ्या इस्रायली प्रवाशांनी एक अत्यंत धक्कादायक दावा केलाय. कॉकपिटमध्ये घुसून सहवैमानिकाला बांधून ठेवल्यानंतर काही केबिन क्रू सदस्यांनी त्याला सोडण्याची आग्रही मागणी केली होती. मात्र, प्रवाशांनी ही मागणी थेट फेटाळून लावत क्रू सदस्यांना कॉकपिटपासून लांब नेऊन बसवले. 'द न्यू यॉर्क पोस्ट'ने हे वृत्त दिले आहे. .या घटनेत मदत करणारे प्रवासी त्झविका मानेज आणि डॅनियल श्लिक्टर यांनी सांगितले की, क्रू मेंबर्सच्या या विचित्र मागणीमुळे विमानात मोठा वाद निर्माण झाला होता. "ते आम्हाला त्या दहशतवाद्याला सोडायला सांगत होते, पण ते असे का करत होते याची आम्हाला अजिबात कल्पना नव्हती," असे मानेज यांनी नमूद केले..Beed News : येत्या आठवड्यात कारागृह विशेष पोलीस महानिरीक्षक बीडच्या कारागृहात येणार; वादग्रस्त 'कॉल रेकॉर्डिंग' अन् अवैध कारभाराची स्वतः करणार झाडाझडती.174 प्रवासी असलेल्या 'FZ1073' या विमानामध्ये सहवैमानिक हमम अल-हमामी याने विमानातील इमर्जन्सी उपकरणाने भारतीय कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्यावर अचानक प्राणघातक हल्ला चढवला होता. युएईच्या ॲटर्नी जनरलने दिलेल्या माहितीनुसार, कॅप्टनवर वार केल्यानंतर सहवैमानिकाने विमानाचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला. गंभीर जखमी अवस्थेतही कॅप्टन मच्छार यांनी प्रसंगावधान राखत कॉकपिटचा दरवाजा उघडला..त्यानंतर तात्काळ त्झविका मानेज, यानिव्ह हायून आणि असफ राजुआन या प्रवाशांनी कॉकपिटमध्ये धाव घेत सहवैमानिकाला खाली पाडून जमिनीवर दाबले. डॅनियल श्लिक्टरने गोळा केलेल्या झिप टाईस आणि हेडफोनच्या तारांच्या साहाय्याने त्याचे हात पाठीमागे बांधून त्याला पूर्णपणे नियंत्रणात ठेवले. प्रवाशांवर त्याला ठार न मारण्याचा दबाव आणत क्रू मेंबर्सने त्याला सोडण्यास सांगितले, तेव्हा "आम्हाला त्याला मारायचे नाही, फक्त त्याने आम्हाला मारू नये एवढीच आमची भूमिका आहे," असे प्रत्युत्तर प्रवाशांनी दिले..Velhe News : गुंजवणी प्रकल्पाच्या सुधारित जलनियोजनाला शासनाची मान्यता; वाजेघर, वांगणी व शिवगंगा खोऱ्यातील सिंचनाला मिळणार गती.वातावरण तापल्यानंतर क्रूने विमानाचे नियंत्रण स्वतःकडे असल्याचे सांगत प्रवाशांना बाजूला होण्यास फर्मावले; मात्र प्रवाशांनी खबरदारी म्हणून क्रू सदस्यांना ५ व्या आणि ६ व्या रांगेतील आसनांवर नेऊन बसवले आणि कॉकपिटच्या प्रवेशद्वारावर एका प्रवाशाला पहारा देण्यास सांगितले. तोपर्यंत विमानात असलेल्या राखीव वैमानिकांनी नियंत्रण हाती घेतले होते. यादरम्यान अवघ्या ३० सेकंदांपेक्षा कमी वेळात विमान १४ हजार फुटांपेक्षा अधिक खाली कोसळले होते, परंतु अखेर सौदी अरेबियातील तबूक विमानतळावर विमानाचे सुरक्षित लँडिंग करण्यात यश आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.