FlyDubai Co-Pilot Case : इस्रायलमध्ये विमान क्रॅश करण्याचा कट; फ्लाईदुबईच्या को-पायलटला होणार 'फायरिंग स्क्वॉड'द्वारे मृत्युदंड?

दुबई : फ्लाईदुबईच्या विमानाचे इस्रायलमधील बेन गुरियन विमानतळावर आत्मघातकी क्रॅश लँडिंग करण्याचा कट रचल्याप्रकरणी अटकेत असलेला को-पायलट हमाम अल-हम्मामी (वय २९) याला संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (UAE) मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात येण्याची शक्यता आहे. उड्डाणादरम्यान मुख्य पायलटवर कुऱ्हाडीने हल्ला करणाऱ्या या को-पायलटच्या चौकशीतून अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. युएईच्या कायद्यानुसार, त्याला दोषी ठरवल्यास ‘फायरिंग स्क्वॉड’द्वारे ९ बंदूकधाऱ्यांकडून ही शिक्षा अमलात आणली जाऊ शकते..विमान क्रॅश करण्यासाठीच मिळवली नोकरीतपास यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मूळचा ओमानचा रहिवासी असलेला अल-हम्मामी गेल्या आठ महिन्यांपासून फ्लाईदुबईमध्ये सेवेत होता. इस्रायलच्या विमानतळावर विमान आदळण्याच्या उद्देशानेच त्याने आधी इस्रायलसाठी उड्डाण करणाऱ्या सर्व विमान कंपन्यांची माहिती गोळा केली होती. इस्रायलला जाणाऱ्या विमानाचे नियंत्रण हातात यावे, याच हेतूने त्याने फ्लाईदुबईमध्ये नोकरी मिळवली. नोकरी मिळवण्यापूर्वीच त्याने या संपूर्ण कटाची आखणी केली होती. कोणत्याही दहशतवादी संघटनेच्या आदेशाविना तो स्वतःच्या पातळीवरच ही योजना राबवत असल्याचा प्राथमिक संशय आहे..पायलटवर हल्ला आणि प्रवाशांची सतर्कताउड्डाणा दरम्यान अल-हम्मामीने कॉकपिटमध्ये मुख्य पायलट स्मित मच्छर यांच्यावर अचानक कुऱ्हाडीने हल्ला चढवला. मात्र, प्रवाशांनी आणि विमानातील इतर कर्मचाऱ्यांनी प्रसंगावधान राखत त्याला तात्काळ जेरबंद केले, ज्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली. यापूर्वी जुलै महिन्यातही त्याने विमान क्रॅश करण्याचा प्रयत्न केला होता; मात्र एका सहकाऱ्याच्या भावनिक जवळीकीमुळे त्याने तो निर्णय लांबणीवर टाकला होता. इस्रायली हवाई दलाला कारवाईची संधीच मिळू नये, इतक्या वेगाने विमान जमिनीवर आदळण्याची त्याची योजना होती..युएईमध्ये 'फायरिंग स्क्वॉड'ची पद्धतयुएईमध्ये फाशी किंवा सार्वजनिक ठिकाणी शिक्षा देण्याची पद्धत नाही. न्यायालयातील अपील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आणि देशाच्या राष्ट्रपतींच्या अंतिम मंजुरीनंतरच शिक्षेची अंमलबजावणी केली जाते. तुरुंगातील एका बंद खोलीत ९ बंदूकधाऱ्यांचे ‘फायरिंग स्क्वॉड’ कैद्यावर गोळ्या झाडते. यातील बहुतांश बंदुकांत जिवंत काडतुसे असतात, तर किमान एका बंदुकीत डमी गोळी ठेवली जाते, जेणेकरून कोणाच्या गोळीने मृत्यू झाला हे प्रत्यक्ष सैनिकालाही समजू नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.