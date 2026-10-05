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FlyDubai Co-Pilot Case : इस्रायलमध्ये विमान क्रॅश करण्याचा कट; फ्लाईदुबईच्या को-पायलटला होणार 'फायरिंग स्क्वॉड'द्वारे मृत्युदंड?

कॉकपिटमध्ये पायलटवर कुऱ्हाडीने हल्ला करणाऱ्या हमाम अल-हम्मामीची चौकशी; युएई कायद्यानुसार शिक्षेची शक्यता
Axe Attack on Main Pilot During Flight; Possibility of 'Firing Squad' Execution in UAE

Axe Attack on Main Pilot During Flight; Possibility of 'Firing Squad' Execution in UAE

Sakal

विनयन वाघमारे
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दुबई : फ्लाईदुबईच्या विमानाचे इस्रायलमधील बेन गुरियन विमानतळावर आत्मघातकी क्रॅश लँडिंग करण्याचा कट रचल्याप्रकरणी अटकेत असलेला को-पायलट हमाम अल-हम्मामी (वय २९) याला संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (UAE) मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात येण्याची शक्यता आहे. उड्डाणादरम्यान मुख्य पायलटवर कुऱ्हाडीने हल्ला करणाऱ्या या को-पायलटच्या चौकशीतून अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. युएईच्या कायद्यानुसार, त्याला दोषी ठरवल्यास ‘फायरिंग स्क्वॉड’द्वारे ९ बंदूकधाऱ्यांकडून ही शिक्षा अमलात आणली जाऊ शकते.

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