US Iran War: 'अचानक मृत्यूसाठी तयार राहा...'; लिंडसे ग्रॅहम यांच्या निधनानंतर इराणचा ट्रम्प यांना इशारा, आंतरराष्ट्रीय राजकारण तापलं

अमेरिकेचे ज्येष्ठ रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्या निधनामुळे इराणी वृत्तपत्रे आणि सरकारी माध्यमांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. काहींनी या घटनेला अमेरिका आणि इस्रायलच्या नेत्यांसाठी एक इशारा असल्याचे म्हटले आहे. ग्रॅहम यांच्या मृत्यूबाबत सोशल मीडियावर विविध षडयंत्र सिद्धांत पसरत आहेत. इराणच्या अग्रगण्य वृत्तपत्र 'हमशहरी'ने आपल्या मुखपृष्ठावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा फोटो प्रसिद्ध केला. .या फोटोमध्ये ट्रम्प लिंडसे ग्रॅहम यांच्या चित्रासमोर गुडघे टेकून बसलेले दिसत होते. त्यांच्या दोन्ही बाजूंना अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि इतर अनेक प्रमुख अमेरिकी व इस्रायली नेत्यांची चित्रे होती. मोठ्या मथळ्यात लिहिले होते, "अचानक मृत्यूसाठी सज्ज व्हा." वतन-ए-इमरूझ या आणखी एका इराणी वृत्तपत्राने आपल्या १३ जुलैच्या अंकात ग्रॅहम यांच्या मृत्यूची बातमी ठळकपणे दिली. .Thailand Pub Fire : पबमध्ये मध्यरात्री भीषण अग्नितांडव, २७ जणांचा होरपळून मृत्यू, ६३ गंभीर जखमी; दुर्घटनेचा थरारक व्हिडिओ समोर.वृत्तपत्राने त्यांना 'मृत्यूचा व्यापारी' असे संबोधले. या वृत्तानुसार, ग्रॅहम हे इराणविरोधी कठोर अमेरिकी धोरणांच्या सर्वात मोठ्या समर्थकांपैकी एक होते. वृत्तपत्राने असेही म्हटले की, त्यांचा मृत्यू अचानक आलेल्या आजारामुळे झाला. इराणी सरकारी टीव्हीवरील एका वृत्त निवेदकानेही एक वादग्रस्त विधान केले. "इराणविरोधी आणि युद्धखोर अमेरिकी सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांना नरकात पाठवल्याबद्दल मी इराणी जनतेचे अभिनंदन करतो." या विधानामुळे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर अटकळींना सुरुवात झाली..काही 'मागा' (MAGA) समर्थकांनी असा दावा केला आहे की, इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) यापूर्वी ग्रॅहम यांना धमकी दिली होती. त्यांनी त्यांच्या मृत्यूची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. लिंडसे ग्रॅहम हे अमेरिकेच्या कठोर परराष्ट्र धोरणाचे खंदे समर्थक मानले जात होते. रशियाविरुद्धच्या युद्धात युक्रेनला लष्करी मदत देण्याचे त्यांनी सातत्याने समर्थन केले. गाझा युद्धादरम्यान त्यांनी उघडपणे इस्रायलची बाजू घेतली आणि इराणच्या सध्याच्या सरकारला सत्तेवरून हटवण्याची वारंवार मागणी केली..गरज पडल्यास इस्रायल गाझामध्ये अण्वस्त्रांचा वापर करण्याचा विचार करू शकते, असे सुचवून ग्रॅहम यांनी वाद ओढवून घेतला होता. २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर, त्यांनी इराणचे सरकार उलथवून टाकण्याचे उघडपणे आवाहन केले आणि असा युक्तिवाद केला की यामुळे संपूर्ण मध्य-पूर्वेत मोठे बदल घडून येतील व आर्थिक लाभ होतील. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी ग्रॅहम यांनी इस्रायलला अनेक वेळा भेट दिली होती. तिथे त्यांनी गुप्तचर संस्था मोसाद आणि पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांची भेट घेतली. .मध्यपूर्वेत तणाव वाढला, पुन्हा युद्धाला सुरुवात! अमेरिकेकडून १४० हून अधिक ठिकाणांवर हल्ले, इराणचंही प्रत्युत्तर....वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या एका अहवालानुसार, त्यांनी इराणविरुद्धच्या लष्करी कारवाईसाठी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना कसे तयार करावे याबद्दल नेतान्याहू यांना सल्ला दिला होता. ग्रॅहम यांनी असा दावा केला की नेतान्याहू यांच्याकडून मिळालेल्या गुप्त माहितीमुळे ट्रम्प यांनी अमेरिका-इस्रायलच्या संयुक्त कारवाईला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. ग्रॅहम यांनी संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियाला इराणविरुद्धच्या लष्करी कारवाईत सामील होण्याचे आवाहनही केले. नंतर त्यांनी या संघर्षात सहभागी न झाल्याबद्दल सौदी अरेबियावर टीका केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.