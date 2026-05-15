चीनहून परतताच फोन-लॅपटॉप फेकले; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चीन दौऱ्यानंतर अमेरिकन शिष्टमंडळाचा निर्णय, कारण काय?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प चीनचा दौरा पूर्ण करून अमेरिकेत परतले आहेत. नऊ वर्षांनंतर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी केलेला हा पहिलाच दौरा असून संपूर्ण जग या दौऱ्याकडे लक्ष ठेवून होते. मात्र, ट्रम्प चीनहून परतत असताना एक अशी रंजक घटना घडली, ज्यामुळे सर्वांना आश्चर्य वाटले. चीन दौऱ्यानंतर अमेरिकेच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी अमेरिकी शिष्टमंडळाचे फोन, अधिस्वीकृती कार्ड आणि इतर अनेक वस्तू कचऱ्यात फेकून दिल्या..अमेरिकन सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना चीनकडून हेरगिरीची भीती वाटत असल्यामुळे हे करण्यात आले. अमेरिकन शिष्टमंडळाच्या जवळजवळ सर्व सदस्यांनी चीनला जाताना त्यांचे मूळ फोन आणि लॅपटॉप अमेरिकेतच ठेवले होते. चीनमध्ये तात्पुरते फोन वापरले होते. अमेरिकन सुरक्षा यंत्रणांनी शिष्टमंडळाच्या सर्व सदस्यांना तात्पुरते फोन आणि इतर आवश्यक वस्तू पुरवल्या होत्या. फॉक्स न्यूजच्या एका अहवालानुसार, चीनमध्ये वापरल्यानंतर त्या वस्तू एकतर चीनमध्येच फेकून देण्यात आल्या किंवा काही वस्तू नष्ट करण्यात आल्या..अमेरिकन प्रतिनिधी सायबरसुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून चीनला एक धोकादायक ठिकाण मानतात. त्यामुळे हेरगिरी, हॅकिंग किंवा डेटा संकलनाचा धोका कमी करण्यासाठी त्यांनी स्वच्छ उपकरणे तात्पुरते लॅपटॉप आणि नियंत्रित संवादांसह चीनमध्ये प्रवेश केला. या खबरदारींमुळे साधी कामेदेखील व्यवस्थापकीय डोकेदुखी बनू शकतात. जे संदेश सामान्यतः एनक्रिप्टेड ॲप्स किंवा सिंक केलेल्या उपकरणांद्वारे त्वरित पोहोचवले जातात. .ते त्याऐवजी नियंत्रित माध्यमांतून, तात्पुरत्या खात्यांमार्फत पाठवले जातात किंवा प्रत्यक्ष भेटून दिले जातात. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प १३ ते १५ मे २०२६ या कालावधीत चीनच्या राज्या दौऱ्यावर बीजिंगमध्ये दाखल झाले. २०१७ नंतरचा हा त्यांचा पहिला चीन दौरा असून, दोन्ही देशांमधील संबंध स्थिर करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. .ट्रम्प यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांनी व्यापार, शुल्क, तैवान, इराण युद्ध आणि एआय (AI) यांसारख्या जागतिक आव्हानांवर चर्चा केली. हा दौरा मूळतः मार्चमध्ये नियोजित होता, परंतु इराणच्या संकटामुळे तो मे महिन्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात आला. ट्रम्प यांच्यासोबत अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्यांचे सीईओ उपस्थित होते.