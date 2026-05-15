चीनहून परतताच फोन-लॅपटॉप फेकले; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चीन दौऱ्यानंतर अमेरिकन शिष्टमंडळाचा निर्णय, कारण काय?

US delegation China: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चीन दौऱ्यानंतर अमेरिकन शिष्टमंडळाने आपले फोन आणि कार्ड टाकून दिले. चिनी हेरगिरीच्या भीतीमुळे हे पाऊल उचलण्यात आले.
Vrushal Karmarkar
Updated on

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प चीनचा दौरा पूर्ण करून अमेरिकेत परतले आहेत. नऊ वर्षांनंतर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी केलेला हा पहिलाच दौरा असून संपूर्ण जग या दौऱ्याकडे लक्ष ठेवून होते. मात्र, ट्रम्प चीनहून परतत असताना एक अशी रंजक घटना घडली, ज्यामुळे सर्वांना आश्चर्य वाटले. चीन दौऱ्यानंतर अमेरिकेच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी अमेरिकी शिष्टमंडळाचे फोन, अधिस्वीकृती कार्ड आणि इतर अनेक वस्तू कचऱ्यात फेकून दिल्या.

