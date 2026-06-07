India-Nepal Dispute: सीमा वादावर नेपाळचा मवाळ सूर! भारताविरोधात संघर्ष नव्हे, संवाद हवा, परराष्ट्र मंत्र्यांचं मोठं विधान

नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी म्हटले आहे की, नेपाळला भारतासोबतचा सीमावाद संवाद आणि राजनैतिक मार्गाने सोडवायचा आहे. जर दोन्ही देशांनी एकत्र बसून मोकळ्या मनाने चर्चा केली, तर कोणतीही समस्या इतकी मोठी नाही की ती सोडवता येणार नाही. नेपाळचे सध्याचे सरकार भारताकडे २१ व्या शतकातील राजकारण आणि जागतिक सत्तासंघर्षाच्या दृष्टिकोनातून पाहत नाही..खनाल म्हणाले की, नेपाळला भारतासोबत असे संबंध हवे आहेत, जे विकासाला चालना देतील आणि दोन्ही देशांतील लोकांच्या हिताचे असतील. खनाल तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर शुक्रवारी नवी दिल्लीत दाखल झाले. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेतली. अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा केली. नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी सीमावादाबाबत केलेल्या अलीकडील वक्तव्यावरून दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचा हा दौरा होत आहे..Sriram Krishnan: ट्रम्प प्रशासनाला मोठा धक्का! भारतीय वंशाच्या एआय तज्ञांनी घेतला व्हाईट हाऊस सोडण्याचा निर्णय, कोण आहेत श्रीराम कृष्णन?.नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितले की, भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंध केवळ दोन शेजारी देशांचे नाहीत. आम्ही केवळ नकाशावरील शेजारी नाही, तर एकाच नदीची मुले आहोत. दोन्ही देशांमध्ये शतकानुशतके जुने सांस्कृतिक, धार्मिक आणि सामाजिक संबंध आहेत. खनाल यांनी भारताच्या आर्थिक आणि तांत्रिक प्रगतीची प्रशंसाही केली. .ते म्हणाले की, आज भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे आणि एक प्रमुख तांत्रिक शक्ती म्हणून उदयास आला आहे. विकास, नवोपक्रम आणि नवीन विचारांचे प्रतीक बनलेल्या भारतासोबत काम करण्यास नेपाळ उत्सुक आहे. जयशंकर यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत व्यापार, सीमापार रस्ते आणि रेल्वे जोडणी, ऊर्जा सहकार्य, जलसंपत्तीचा वापर आणि लोकांमधील संपर्क वाढवणे या विषयांचा समावेश होता. नेपाळला भारतासोबतचे आपले संबंध आर्थिक विकास आणि परस्पर सहकार्यावर आधारित असावेत असे वाटते..परराष्ट्र मंत्र्यांनी नमूद केले की, दोन्ही देशांमधील डिजिटल सहकार्यही वाढत आहे. नेपाळच्या एनसीएचएल (NCHL) आणि भारताच्या एनपीसीआय (NPCI) यांच्यातील करारानुसार आता एक सीमापार डिजिटल पेमेंट प्रणाली सुरू केली जात आहे. यामुळे भारत आणि नेपाळच्या लोकांना यूपीआय (UPI) सारखी सोय मिळेल, ज्यामुळे व्यापार, पर्यटन आणि दैनंदिन व्यवहार सुलभ होतील..India Fertility Rate Decline : भारताचा जन्मदर घटला, इलॉन मस्क यांनी व्यक्त केली चिंता; लोकसंख्या संकटाची चाहूल?.खानल यांनी असेही सांगितले की, २०१५ च्या भूकंपानंतर भारतीय मदतीने नेपाळमध्ये उभारण्यात आलेले ७२ आरोग्य प्रकल्प आणि १२ सांस्कृतिक पुनर्रचना प्रकल्प आता अधिकृतपणे नेपाळकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. याशिवाय, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांमधील सहकार्य विस्तारत आहे. या संदर्भात काठमांडू विद्यापीठ आणि भारताच्या डिजिटल इंडिया मिशन यांच्यात एक करार करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.