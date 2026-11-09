ग्लोबल

भारतातील एका वर्षाच्या आठवणींनी परदेशी पर्यटक भावुक; 'या देशाने जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला'

दिल्ली विमानतळावरून मायदेशी परतताना शेअर केला भावनिक व्हिडिओ; भारतीय माणसं, संस्कृती आणि जीवनशैलीबद्दल व्यक्त केली कृतज्ञता
Foreign Tourist Gets Emotional Recalling One Year in India: 'This Country Changed How I See the World'

Foreign Tourist Gets Emotional Recalling One Year in India: 'This Country Changed How I See the World'

esakal

Ankur Nikam
Updated on

Viral Video: भारतामध्ये एक वर्ष घालवल्यानंतर मायदेशी परतणाऱ्या लुकास नावाच्या परदेशी पर्यटकाने सोशल मीडियावर एक भावनिक व्हिडिओ शेअर केला आहे. दिल्ली विमानतळावरून परतण्यापूर्वी त्याने भारतातील अनुभव, इथली माणसं, संस्कृती आणि जीवनशैली याबद्दलच्या आठवणी सांगितल्या. त्याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

Loading content, please wait...
India
World
viral video