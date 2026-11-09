भारतातील एका वर्षाच्या आठवणींनी परदेशी पर्यटक भावुक; 'या देशाने जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला'

Viral Video: भारतामध्ये एक वर्ष घालवल्यानंतर मायदेशी परतणाऱ्या लुकास नावाच्या परदेशी पर्यटकाने सोशल मीडियावर एक भावनिक व्हिडिओ शेअर केला आहे. दिल्ली विमानतळावरून परतण्यापूर्वी त्याने भारतातील अनुभव, इथली माणसं, संस्कृती आणि जीवनशैली याबद्दलच्या आठवणी सांगितल्या. त्याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे..भारतात पहिल्यांदा आल्यानंतर वाहतूक कोंडी आणि प्रचंड उष्णतेमुळे आपल्याला सुरुवातीला खूप अडचणी आल्या, असे लुकासने सांगितले. मात्र, हळूहळू माणूस आपल्या सभोवतालच्या परिस्थितीशी जुळवून घेतो. आपल्यालाही भारतातील वेगवान आणि वेगळ्या जीवनशैलीची सवय झाली, असे त्याने नमूद केले..शेख हसीना बांगलादेशात परतणार? नव्या पासपोर्ट आणि राष्ट्रीय ओळखपत्रासाठी दिल्लीतील दूतावासाकडे अर्ज .भारताचे वर्णन करताना लुकास म्हणाला की, हा देश आनंद, राग आणि दुःख अशा वेगवेगळ्या भावनांचा अनोखा संगम आहे. विशेष म्हणजे एकाच रस्त्यावर किंवा अगदी काही मिनिटांच्या अंतरात या सर्व भावना अनुभवायला मिळतात.भारतातील लोकांनी आपले मनापासून स्वागत केले. अनेकांनी घरात बोलावून भारतीय खाद्यसंस्कृती, परंपरा आणि दैनंदिन जीवनाची ओळख करून दिली. या अनुभवांबद्दल त्याने भारतीयांचे आभार मानले..भारतात राहिल्यानंतर आपल्या विचार करण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल झाल्याचे लुकासने सांगितले. एखादी गोष्ट दिसायला किती चांगली आहे, यापेक्षा ती अनुभवताना मनाला कसे वाटते, याला आपण अधिक महत्त्व देऊ लागलो, असे त्याने स्पष्ट केले.त्याच्या मते, एखाद्या ठिकाणाचे महत्त्व केवळ त्या ठिकाणामुळे नसते, तर तिथल्या माणसांमुळे ते खास बनते. भारतातील अनुभवांनी जगाकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन बदलला असून, इथल्या माणसांशी जोडलेले नाते आणि आठवणी कायम सोबत राहतील, असेही त्याने सांगितले..पत्रकार ते चीनची गुप्तहेर, कोण आहे अॅलिस हुआंग? जिच्यामुळे Nvidia चे CEO चर्चेत!.आपल्या वर्षभराच्या भारतातील प्रवासाचे एका शब्दात वर्णन करताना लुकास म्हणाला, "भारतातील एका वर्षाचे वर्णन एका शब्दात करायचे झाले, तर तो शब्द असेल 'जिवंतपणा'. आणि हा खरोखरच सुंदर अनुभव आहे.".लुकासच्या व्हिडिओवर अनेकांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका युजरने लिहिले, "आधी तुम्ही भारताला मनापासून स्वीकारा, मग भारतही तुम्हाला खुल्या मनाने आणि प्रेमाने स्वीकारेल."दुसऱ्या युजरने त्याच्या विचारांचे कौतुक करत म्हटले, "आजूबाजूच्या जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा बदलू शकतो, याचा हा सुंदर संदेश आहे. एखादी गोष्ट कशी दिसते यापेक्षा ती मनाला कशी वाटते, हे महत्त्वाचे आहे.".लुकासचा हा व्हिडिओ भारतातील विविधता, इथल्या माणसांचे प्रेम आणि परदेशी पर्यटकांच्या मनावर उमटणाऱ्या भारतीय संस्कृतीच्या प्रभावाची पुन्हा एकदा आठवण करून देत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.