फ्रान्सच्या 96 टक्के शाळांमध्ये कंडोम व्हेंडिंग मशीन; कारण माहितीय का?

पॅरिस - फ्रान्समधील 96 टक्के माध्यमिक शाळांमध्ये कंडोम व्हेंडिंग मशिन्स असल्याची माहिती एका अभ्यासातून समोर आली आहे. यानंतर अनेकांच्या भूवया आश्चर्याने उंचावल्या आहेत. खरंतर फ्रान्सने सुरक्षित लैंगिक संबंधांसाठी आणि कमी वयात प्रेग्नन्सीचा धोका कमी करण्यासाठी असं पाऊल उचललं आहे. फ्रान्सच्या शाळांमध्ये अशी व्हेंडिंग मशिन्स लावण्यात आली आहेत ज्यामधून कंडोम मिळतात.

फ्रान्सने घेतलेला हा निर्णय आताचा नव्हे तर जवळपास 30 वर्षांपूर्वी घेतला होता. 1992 मध्ये घेतलेल्या या क्रांतीकारी निर्णयानंतर शाळा प्रशासनासह समाजातील काही घटकांकडून विरोधही करण्यात आला होता. मात्र लोकांनी लवकरच या निर्णयाचं स्वागतही केलं होतं. फ्रान्समध्ये गेल्या वर्षी शिक्षण मंत्रालयाने एक सर्वे केला होता. त्यानुसार राज्याकडून अनुदान मिळणाऱ्या जवळपास 96 टक्के माध्यमिक शाळा, पब्लिक स्कूल आणि खासगी शाळांमध्ये कंडोम व्हेंडिंग मशीन लावलं आहे.

