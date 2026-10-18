फ्रान्समध्ये महागाईविरोधी आंदोलनाचा भडका; १४३ वर्ष जुन्या ऐतिहासिक टाउन हॉलला आग, पॅरिससह अनेक शहरांत तोडफोड

फ्रान्समध्ये महागाई आणि वाढत्या जीवनावश्यक खर्चाविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं आहे. पॅरिससह अनेक शहरांमध्ये आंदोलक रस्त्यावर उतरले असून, पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये जोरदार संघर्ष झाल्याची माहिती आहे. याचदरम्यान, लिमोज शहरातील ऐतिहासिक टाउन हॉलला आग लागली. तब्बल १४३ वर्षांचा इतिहास असलेल्या या वास्तूचं आगीत मोठं नुकसान झालं आहे..एएफपीच्या वृत्तानुसार, लिमोजमधील टाउन हॉलचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. आंदोलकांनी सुरुवातीला इमारतीबाहेर उभ्या असलेल्या पोलिसांच्या वाहनाला लक्ष्य केलं. त्यानंतर वाहनाला आग लावण्यात आली, इमारतीच्या खिडक्यांची तोडफोड करण्यात आली आणि टाउन हॉलमध्ये घुसून आग लावण्यात आल्याचं वृत्त आहे. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या पथकांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू केले..France Protests : फ्रान्स पेटले ! महागाईविरोधात मोठे आंदोलन, ८ लाख लोक रस्त्यावर उतरले; निदर्शनांदरम्यान तोडफोड आणि जाळपोळ .फ्रान्समध्ये हजारो आंदोलकांना अटकफ्रान्सच्या गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, शनिवारी झालेल्या आंदोलनात सुमारे साडेपाच लाख लोक सहभागी झाले होते. मात्र, सीजीटी कामगार संघटनेने हा आकडा आठ लाख असल्याचा दावा केला आहे. बीबीसीच्या वृत्तानुसार, आंदोलनादरम्यान सुमारे १,२०० जणांना अटक करण्यात आली. अनेक शहरांमध्ये जाळपोळ, लूटमार आणि तोडफोडीच्या घटना घडल्या..परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. पॅरिसमध्ये वाहनांची जाळपोळ झाली, तर ल्योनमध्ये पर्यटन कार्यालयाला आग लावण्यात आल्याचं वृत्त आहे. मार्सेल, लिले आणि इतर शहरांमध्येही सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान झालं. पॅरिसचे महापौर इमॅन्युएल ग्रेगोइरे यांनी राजधानीतील काही रस्त्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचं म्हटलं आहे..४८० सुपर मार्केटमध्ये सायबर हल्ला, फ्रीज आणि फ्रिजरचं तापमान ५० अंशावर, अनेक ठिकाणी लागली आग.फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनी हिंसाचार आणि सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिल्याचं वृत्त आहे. महागाईविरोधात सुरू झालेल्या आंदोलनामुळे आता सार्वजनिक सुरक्षेसोबतच ऐतिहासिक वारशाच्या संरक्षणाचाही प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..दरम्यान, अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेंस यांनी या घटनांवरून फ्रान्ससह पाश्चिमात्य देशांच्या स्थलांतर धोरणांवर टीका केली. विविधता आणि करुणेच्या नावाखाली स्थलांतरितांना सामावून घेताना सामाजिक एकात्मतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. फ्रान्सने या हिंसाचाराला आळा घालावा, असं आवाहनही त्यांनी केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.