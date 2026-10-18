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फ्रान्समध्ये महागाईविरोधी आंदोलनाचा भडका; १४३ वर्ष जुन्या ऐतिहासिक टाउन हॉलला आग, पॅरिससह अनेक शहरांत तोडफोड

France Inflation Protest : लिमोज शहरातील ऐतिहासिक टाउन हॉलला आग लागली. तब्बल १४३ वर्षांचा इतिहास असलेल्या या वास्तूचं आगीत मोठं नुकसान झालं आहे.
France Inflation Protest

France Inflation Protest

esakal

Shubham Banubakode
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फ्रान्समध्ये महागाई आणि वाढत्या जीवनावश्यक खर्चाविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं आहे. पॅरिससह अनेक शहरांमध्ये आंदोलक रस्त्यावर उतरले असून, पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये जोरदार संघर्ष झाल्याची माहिती आहे. याचदरम्यान, लिमोज शहरातील ऐतिहासिक टाउन हॉलला आग लागली. तब्बल १४३ वर्षांचा इतिहास असलेल्या या वास्तूचं आगीत मोठं नुकसान झालं आहे.

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