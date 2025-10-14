ग्लोबल

Emmanuel Macron: फ्रान्समध्ये सरकारवर अर्थसंकल्पासाठी दबाव

France politics: फ्रान्समध्ये इमॅन्यूएल मॅक्रॉन यांनी सेबॅस्टिअन लेकॉर्नू यांना पुन्हा पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले आणि आज त्यांचे मंत्रिमंडळ जाहीर झाले. आर्थिक संकटामुळे आणि वाढत्या कर्जामुळे नव्या सरकारवर अर्थसंकल्प सादर करण्याचे दबाव आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पॅरिस : फ्रान्समध्ये अध्यक्ष इमॅन्यूएल मॅक्रॉन यांनी सेबॅस्टिअन लेकॉर्नू यांचीच पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदावर निवड केल्यानंतर लेकॉर्नू यांनी आज आपल्या मंत्रिमंडळाची घोषणा केली. उद्योजक आणि गुंतवणूकदार अडचणीत आले असल्याने नव्या सरकारवर अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी दबाव निर्माण झाला.

