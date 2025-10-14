Emmanuel Macron: फ्रान्समध्ये सरकारवर अर्थसंकल्पासाठी दबाव

पॅरिस : फ्रान्समध्ये अध्यक्ष इमॅन्यूएल मॅक्रॉन यांनी सेबॅस्टिअन लेकॉर्नू यांचीच पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदावर निवड केल्यानंतर लेकॉर्नू यांनी आज आपल्या मंत्रिमंडळाची घोषणा केली. उद्योजक आणि गुंतवणूकदार अडचणीत आले असल्याने नव्या सरकारवर अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी दबाव निर्माण झाला..फ्रान्स सध्या आर्थिक अडचणीत असून कर्जाचा डोंगर वाढला आहे. मागील सहा महिन्यांत तीन वेळा पंतप्रधान बदलल्याने राजकीय अस्थिरताही अद्याप कायम आहे. मॅक्रॉन यांनी मागील दोन वर्षे आपल्या अधिकारांचा वापर करत अर्थसंकल्प चर्चेविनाच मंजूर करवून घेतला होता..लेकॉर्नू यांनी त्यांच्या मागील कारकिर्दीत, म्हणजे दोन आठवड्यांपूर्वीच संसदेत अर्थसंकल्प मांडून चर्चा करणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्याऐवजी त्यांनी राजीनामा दिला होता. मॅक्रॉन यांनी रविवारी पुन्हा एकदा त्यांचीच पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती करत आज मंत्रिमंडळाचीही घोषणा केली..मंत्रिमंडळात बरेचसे चेहरे जुनेच आहेत. त्यामुळे नवीन सरकार येऊनही परिस्थिती तीच कायम असल्याने जनतेतून संताप व्यक्त होत आहे. मॅक्रॉन यांनी संसदेत मतदान न घेताच निवृत्तिवेतनात सुधारणा केली होती. त्याला नागरिकांचा प्रचंड विरोध झाला होता..French PM Resigns: फ्रान्सची राजकीय अस्थिरता शिगेला! मंत्रिमंडळ नेमलं, पण पंतप्रधानांचा काही तासांत राजीनामा.जनतेचा विरोध कमी करण्यासाठी लेकॉर्नू हे अर्थसंकल्प मांडताना ही सुधारणा रद्द करण्याची शक्यता आहे. मॅक्रॉन यांचा कार्यकाळ २०२७ पर्यंत आहे. त्यांना दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत नसून मित्रपक्षांकडूनही विरोध होत असल्याने अर्थसंकल्प मांडणे एक आव्हान बनले आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या नॅशनल रॅलीने नव्याने निवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.