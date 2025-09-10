France Mosque Incident : धक्कादायक! नऊ मशिदींबाहेर आढळली डुकरांची मुंडकी; पाच मशिदींवर राष्ट्रपतींचं निळ्या रंगात लिहिलं नाव, मुस्लिम समाजात तीव्र संताप

ग्लोबल

पॅरिस : फ्रान्समध्ये (France Mosque Incident) सुरू असलेल्या राजकीय गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी राजधानी पॅरिस आणि परिसरातील नऊ मशिदींच्या बाहेर डुकरांची कापलेली डोकी (मुंडकी) सापडल्याने खळबळ उडाली. त्यापैकी पाच मशिदींवर राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचे नाव निळ्या रंगाने लिहिलेले होते. या कृत्यामागे नेमके कोण आहे हे स्पष्ट झालेले नसले तरी, फ्रेंच प्रशासनाने देशातील मुस्लिम समाजाला पूर्ण सुरक्षेचे आश्वासन दिले आहे.

