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France Protests : फ्रान्स पेटले ! महागाईविरोधात मोठे आंदोलन, ८ लाख लोक रस्त्यावर उतरले; निदर्शनांदरम्यान तोडफोड आणि जाळपोळ

Inflation : फ्रान्समध्ये वाढती महागाई, राहणीमानाचा खर्च, सार्वजनिक सेवांची घसरण आणि शिक्षणासंबंधी असंतोषावर देशव्यापी निदर्शने झाली. दंगलखोरांनी दुकानांची लूटमार, वाहने जाळणे आणि सार्वजनिक इमारतींना आग लावली आहे.
Paris and Other Cities Witness Violent Clashes

Paris and Other Cities Witness Violent Clashes

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Why Are People Protesting in France? : फ्रान्समध्ये वाढती महागाई आणि राहणीमानाचा वाढता खर्च यांसारख्या मुद्द्यांवरून सुरू असलेल्या निदर्शनांदरम्यान पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये संघर्ष झाल्याचे वृत्त आहे. पॅरिससह अनेक शहरांमध्ये झालेल्या या निदर्शनांदरम्यान जाळपोळ, दुकानांची लूटमार आणि सार्वजनिक इमारतींचे नुकसान झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिसांना अश्रूधुराच्या नळकांड्या आणि पाण्याच्या फवाऱ्यांचा वापर करावा लागला.

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