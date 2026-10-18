France Protests : फ्रान्स पेटले ! महागाईविरोधात मोठे आंदोलन, ८ लाख लोक रस्त्यावर उतरले; निदर्शनांदरम्यान तोडफोड आणि जाळपोळ

Why Are People Protesting in France? : फ्रान्समध्ये वाढती महागाई आणि राहणीमानाचा वाढता खर्च यांसारख्या मुद्द्यांवरून सुरू असलेल्या निदर्शनांदरम्यान पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये संघर्ष झाल्याचे वृत्त आहे. पॅरिससह अनेक शहरांमध्ये झालेल्या या निदर्शनांदरम्यान जाळपोळ, दुकानांची लूटमार आणि सार्वजनिक इमारतींचे नुकसान झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिसांना अश्रूधुराच्या नळकांड्या आणि पाण्याच्या फवाऱ्यांचा वापर करावा लागला..या निदर्शनांमध्ये सहभागी झालेल्या लोकांच्या संख्येबाबत वेगवेगळी आकडेवारी समोर आली आहे. फ्रान्सच्या गृह मंत्रालयाच्या मते, सुमारे साडे पाच लाख लोकांनी यात सहभाग घेतला होता, तर 'सीजीटी' (CGT) युनियनच्या अंदाजानुसार ही संख्या सुमारे आठ लाख इतकी होती. तसेच, सुमारे ४०० जणांना अटक करण्यात आल्याचेही वृत्त आहे..पॅरिस आणि इतर शहरांमधील हिंसाचाराच्या घटनापॅरिसमध्ये काही मुखवटे घातलेल्या व्यक्ती आणि पोलीस यांच्यात संघर्ष झाला. काही आंदोलकांनी पोलिसांच्या दिशेने वस्तू फेकल्या आणि फटाके फोडले. राजधानीत अनेक वाहने जाळण्यात आली आणि दुकानांचे नुकसान झाले. लिऑन (Lyon) शहरात एक पर्यटन कार्यालय पेटवून देण्यात आले. त्याचप्रमाणे, मार्से आणि लिल ( मधील सरकारी इमारतींमध्ये, तसेच बोर्डो येथील पोलीस सुविधेच्या ठिकाणी तोडफोड झाल्याच्या बातम्या आहेत..Prem Singh ki Bagiya: भारतातली ही बाग पाहण्यासाठी फ्रान्स-बेल्जियममधून लोक येतात; कर्जबाजारी शेतकऱ्याने दुष्काळी भागात उभारलाय चमत्कार.लि मोज (Limoges) शहरात टाऊन हॉलवर हल्ला करून तो पेटवून देण्यात आला. लिलमधील 'ॲपल स्टोअर' (Apple Store) लुटले गेल्याचेही वृत्त आहे. पॅरिसमध्ये आंदोलकांचा एक गट 'शांझे-लिझे' (Champs-Élysées) परिसराच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करत होता—जो भाग अनेक महागड्या आणि लक्झरी ब्रँड्सच्या दुकानांसाठी ओळखला जातो—परंतु पोलिसांनी अश्रूधुराचा वापर करून त्यांना रोखले..राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांचा कारवाईचा इशाराफ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी सोशल मीडियावर म्हटले आहे की, सरकारी कार्यालये आणि दुकानांची तोडफोड करणाऱ्यांविरुद्ध, तसेच लूटमारीत सहभागी असलेल्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल. पंतप्रधान सेबॅस्तियन लेकोर्नू यांनीही या हिंसाचाराचा निषेध केला आहे. वाढती महागाई, सार्वजनिक खर्च आणि जनतेला भेडसावणारी आर्थिक संकटे यांसारख्या समस्या सोडवण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. काही घटनांमध्ये आंदोलक गंभीर जखमी झाल्याचेही वृत्त आहे; मात्र, जखमींची नेमकी संख्या आणि या घटनांचा सविस्तर तपशील स्वतंत्रपणे पडताळून पाहणे आवश्यक आहे..लोक रस्त्यावर का उतरले ?मिळालेल्या माहितीनुसार, राहणीमानाचा वाढता खर्च, सार्वजनिक सेवांची स्थिती आणि सरकारी खर्च यांसारख्या मुद्द्यांवर असलेल्या असंतोषातून ही निदर्शने होत आहेत. २०१८ मध्ये फ्रान्समध्ये सुरू झालेली 'येलो वेस्ट्स' चळवळ ही प्रामुख्याने इंधन कर आणि वाढत्या महागाईच्या विरोधात होती. काळाच्या ओघात या चळवळीची तीव्रता कमी झाली असली, तरी तिच्याशी संबंधित काही गट अजूनही निदर्शने करत आहेत. असे समजते की, सध्याची आंदोलने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आयोजित केली गेली असून, यात 'येलो वेस्ट्स' चळवळीशी संबंधित व्यक्ती आणि काही कामगार संघटना सहभागी होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.