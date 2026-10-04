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France Student Protests : फ्रान्समधील विद्यार्थी आंदोलनाला हिंसक वळण; ४ हजार जणांना अटक, २०० जण जखमी

Violent Student Protests : निदर्शनांदरम्यान काही ठिकाणी तोडफोड, जाळपोळ आणि पोलिसांशी संघर्षाच्या घटना घडल्याने आंदोलन हिंसक झाले. दोन दिवसांतील हिंसक निदर्शनांनंतर ४ हजारांहून अधिक लोकांना अटक करण्यात आल्याची माहिती आहे.
France Student Protests Turn Violent Over Education Reforms

France Student Protests Turn Violent Over Education Reforms

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

फ्रान्समध्ये शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांविरोधात सुरू झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला आता हिंसक वळण लागले आहे. मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या इमारती, शिक्षक-कर्मचाऱ्यांची कमतरता, खच्चून भरलेले वर्ग, सरकारी अर्थसंकल्पातील कपात आणि कठीण वेळापत्रक यांसारख्या मुद्द्यांवरून सुरू झालेल्या निदर्शनांदरम्यान अनेक शहरांमध्ये तोडफोड, जाळपोळ आणि पोलिसांशी संघर्षाच्या घटना घडल्या आहेत. दोन दिवसांतील हिंसक निदर्शनांनंतर ४ हजारांहून अधिक लोकांना अटक करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

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