France Student Protests : फ्रान्समधील विद्यार्थी आंदोलनाला हिंसक वळण; ४ हजार जणांना अटक, २०० जण जखमी

फ्रान्समध्ये शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांविरोधात सुरू झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला आता हिंसक वळण लागले आहे. मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या इमारती, शिक्षक-कर्मचाऱ्यांची कमतरता, खच्चून भरलेले वर्ग, सरकारी अर्थसंकल्पातील कपात आणि कठीण वेळापत्रक यांसारख्या मुद्द्यांवरून सुरू झालेल्या निदर्शनांदरम्यान अनेक शहरांमध्ये तोडफोड, जाळपोळ आणि पोलिसांशी संघर्षाच्या घटना घडल्या आहेत. दोन दिवसांतील हिंसक निदर्शनांनंतर ४ हजारांहून अधिक लोकांना अटक करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे..या आंदोलनाचा परिणाम देशभरातील शाळा आणि विद्यापीठांच्या कामकाजावर झाला आहे. फ्रान्सचे शिक्षण मंत्री एडवर्ड गेफ्रे यांनी BFMTV ला दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील सुमारे ३,७०० हायस्कूलपैकी एक तृतीयांशपेक्षा अधिक शाळा गुरुवारी बंद होत्या किंवा त्यांच्या कामकाजात अडथळा निर्माण झाला होता. शुक्रवारी ४०० हून अधिक शाळा बंद राहिल्याचे सांगण्यात आले. गुरुवारी ३५० हून अधिक हायस्कूल आणि सुमारे ३० विद्यापीठ परिसरांवर आंदोलनाचा परिणाम झाला. या हिंसाचारात ८३ पोलीस अधिकारी आणि ११९ विद्यार्थी व शालेय कर्मचारी जखमी झाल्याची माहिती आहे..Gold Price: अमेरिकेतलं १२९ टन सोनं माघारी आणलंच नाही..! एका निर्णयाने फ्रान्सची सेंट्रल बँक तोट्यातून थेट नफ्यात.दरम्यान, आंदोलनादरम्यान घडलेल्या एका घटनेचा धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडिओमध्ये चेहरा झाकलेला एक १५ वर्षीय मुलगा एका महिलेच्या चेहऱ्याच्या दिशेने ज्वाळा सोडताना दिसत आहे. संबंधित महिला त्याला शांत राहण्याचे आवाहन करत होती. काही मुलांनी तिला बस स्टॉपच्या दिशेने दूर केले. त्यानंतर हा मुलगा पुढे आला आणि त्याने महिलेवर ज्वाळा सोडल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसते. महिलेने हात आणि शॉपिंग बॅगच्या मदतीने चेहरा झाकल्याने मोठी दुखापत टळली. मात्र, डॉक्टरांच्या माहितीनुसार तिच्या चेहऱ्यावर भाजल्याच्या जखमा झाल्या आहेत..हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर अनेक दंगलखोरांनी ओळख लपवण्यासाठी चेहरे झाकल्याचे दिसून आले. काही शहरांमध्ये वाहने जाळण्यात आली, तर पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अश्रुधुराचा वापर केला. शाळा आणि विद्यापीठांजवळही तोडफोड तसेच जाळपोळीच्या प्रयत्नांच्या घटना घडल्याने सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे..मार्सेलमधील व्हिक्टर ह्युगो हायस्कूलच्या मुख्याध्यापकांवर पेट्रोल टाकून त्यांना पेटवून देण्यात आल्याची घटना घडली असून त्यांची प्रकृती गंभीर आहे. रूएन आणि पेटिट-क्वेविली येथे झालेल्या हल्ल्यांत आणखी दोन मुख्याध्यापक जखमी झाले आहेत..परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन फ्रान्सचे पंतप्रधान सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांनी तातडीची बैठक बोलावली असून मंत्र्यांचे काही नियोजित दौरे रद्द करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांनी मात्र पोलिसांच्या कारवाईला विरोध करत अधिकाऱ्यांकडून कठोर पद्धतींचा वापर होत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे शिक्षणविषयक मागण्यांपासून सुरू झालेले हे आंदोलन आता कायदा-सुव्यवस्थेसमोरील गंभीर आव्हान बनले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.