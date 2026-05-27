Crime: भयंकर! ४८७ हून अधिक पुरुषांसोबत शरीरसंबंधासाठी दबाव, सिगारेटचे चटके, मारहाण अन्... प्रियकराचं प्रेयसीसोबत पाशवी कृत्य

एका क्रूर आणि धक्कादायक प्रकरणात फ्रेंच न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. एका महिलेचा माजी प्रियकर गिलॉम बाकी याला तिला तिच्या इच्छेविरुद्ध शेकडो पुरुषांना विकल्याबद्दल आणि तिचा तीव्र शारीरिक आणि मानसिक छळ केल्याबद्दल २५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या क्रूरतेने न्यायालयातील प्रत्येकजण थक्क झाला होता..परदेशी माध्यमांच्या वृत्तानुसार, पीडितेने न्यायालयासमोर आपला अनुभव सांगताना म्हटले की, या संपूर्ण छळादरम्यान तिला मरून जावेसे वाटत होते. आपल्या माजी प्रियकरावर आरोप करताना तिने सांगितले की, त्याने तिला ब्लॅकमेल केले आणि तिच्या असहायतेचा फायदा घेऊन तिला ४८७ हून अधिक पुरुषांसोबत संबंध ठेवण्यास भाग पाडले. .पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीने या घृणास्पद कृत्यासाठी लोकांकडून पैसेही उकळले आणि तिने विरोध केल्यास तिचा छळ केला. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, आरोपी गिलॉम बाकीने त्या महिलेवर केलेल्या क्रूरतेची कबुली दिली. त्याने तिचा गळा दाबून तिला ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याचे सिगारेट आणि इतर वस्तूंनी तिला चटके दिल्याचे आणि अनेक अमानुष आणि पाशवी कृत्ये केल्याचे कबूल केले..मात्र स्वतःचा बचाव करण्यासाठी आरोपीने न्यायालयात असा युक्तिवादही केला की, सुरुवातीला त्यांचे संबंध चांगले आणि परस्पर संमतीने होते. जे नंतर त्याच्या वेडसरपणामुळे त्याने या धोकादायक पातळीपर्यंत नेले. न्यायालयाने आरोपी, गुइलॉम बाकी, याचा परस्पर संमतीचा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. .न्यायालयाने असे मानले की, हे प्रकरण संमतीचे नसून मानवी तस्करी, गंभीर कौटुंबिक हिंसाचार आणि सक्तीच्या लैंगिक अत्याचाराचे आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य, पीडितेला झालेला मानसिक आघात आणि आरोपीची क्रूरता लक्षात घेऊन, न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून २५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली.