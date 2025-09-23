New York पोलिसांनी फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांचा ताफा थांबवला; Donald Trump यांना फोन केला अन्..., काय घडलं? पाहा व्हिडिओ

अमेरिकेतील न्यू यॉर्कमध्ये आज एक मनोरंजक घटना घडली. पोलिसांनी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची गाडी रस्त्याच्या मधोमध थांबवली. ज्यामुळे फ्रान्सच्या अध्यक्षांनी थेट डोनाल्ड ट्रम्प यांना फोन केला. ८० वी संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) न्यू यॉर्कमध्ये होत आहे. जिथे जवळजवळ २०० देशांचे राष्ट्रप्रमुख, सरकार, मंत्री आणि हजारो राजनयिक उपस्थित आहेत. कडक सुरक्षेत, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासोबत एक मनोरंजक घटना घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ताफ्यामुळे न्यू यॉर्कचा एक रस्ता अडवण्यात आला होता. ज्यामुळे फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकृत वाहन थांबले होते. थोडा वेळ वाट पाहिल्यानंतर मॅक्रॉन स्वतः त्यांच्या कारमधून बाहेर पडले. हसत हसत डोनाल्ड ट्रम्प यांना फोन करून रस्ता मोकळा करण्याची विनंती केली. वृत्तानुसार, यादरम्यान दोन्ही नेत्यांमध्ये विनोदी संवाद झाला..Palestine: पॅलेस्टाईनला देश म्हणून मान्यता; ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलियाचा निर्णय; शांततेला प्राधान्य असल्याचे मत.वृत्तानुसार, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फोनवरून रस्ता ताबडतोब मोकळा करण्यासाठी बोलावले. या घटनेनंतर लगेचच फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी महासभेत एक मोठी घोषणा केली. त्यांनी अधिकृतपणे घोषित केले की, फ्रान्स आता पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राज्य म्हणून मान्यता देतो. मध्य पूर्वेच्या राजकारणात हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते आणि अमेरिकेसह अनेक प्रमुख देशांच्या धोरणांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो..हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, न्यू यॉर्क पोलीस राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नियंत्रणात नाहीत. जेव्हा फ्रेंच अध्यक्ष त्यांच्या कारमधून उतरले आणि पोलिसांकडे गेले तेव्हा त्यांनी त्यांना सांगितले की, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मोटारगाडीमुळे वाहतूक ठप्प झाली आहे. ज्यामुळे फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांची गाडी अडकली होती..Foreign Education: अमेरिका, कॅनडामध्ये ओघ कमी; शिक्षणासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांबाबत ‘आयडीपी एज्युकेशन’चे निरीक्षण.संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत फ्रान्सने पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिल्यानंतर मध्यपूर्वेतील राजकारण तापले आहे . याचा परिणाम अमेरिकेसह अनेक प्रमुख देशांच्या धोरणांवर होऊ शकतो. एकूण १५६ देशांनी आता पॅलेस्टाईन राज्याला अधिकृतपणे मान्यता दिली आहे. अलिकडच्या काळात पॅलेस्टाईनला मान्यता देणाऱ्या इतर प्रमुख देशांमध्ये युनायटेड किंग्डम, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि पोर्तुगाल यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.