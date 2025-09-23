ग्लोबल

New York पोलिसांनी फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांचा ताफा थांबवला; Donald Trump यांना फोन केला अन्..., काय घडलं? पाहा व्हिडिओ

New York Police Stop Emmanuel Macron: अमेरिकेत फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची गाडी न्यू यॉर्क पोलिसांनी थांबवली. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना फोन केला आहे.
अमेरिकेतील न्यू यॉर्कमध्ये आज एक मनोरंजक घटना घडली. पोलिसांनी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची गाडी रस्त्याच्या मधोमध थांबवली. ज्यामुळे फ्रान्सच्या अध्यक्षांनी थेट डोनाल्ड ट्रम्प यांना फोन केला. ८० वी संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) न्यू यॉर्कमध्ये होत आहे. जिथे जवळजवळ २०० देशांचे राष्ट्रप्रमुख, सरकार, मंत्री आणि हजारो राजनयिक उपस्थित आहेत. कडक सुरक्षेत, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासोबत एक मनोरंजक घटना घडली.

