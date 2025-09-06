Ganesh Festival 2025 : दुबईतही गणेशोत्सवातून जपली श्रद्धा, भक्ती आणि सांस्कृतिक परंपरा; पेठेच्या दत्तात्रय यादव यांचा दुबईत गणेशोत्सव

वाळवा : घर, गाव आणि देशापासून दुरावले तरी परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांच्या मनातून गणरायावरील भक्ती कधीच दुरावत नाही. दुबईत राहूनही पेठ (ता. वाळवा) येथील दत्तात्रय यादव यांनी समभाषिक, समविचारी लोकांना एकत्र करून साजरा करत असलेला गणेशोत्सव हा श्रद्धा, परंपरा आणि संस्कारांची अखंड परंपरा जपणारा उत्सव ठरत आहे. परदेशात वस्ती करूनही मनाच्या कोपऱ्यात वसलेला गणराय प्रत्येक भारतीयाला आपल्या संस्कारांची आठवण करून देतो. .दुबईतील घरगुती गणेशोत्सव हेच त्या अखंड भक्तीचे आणि परंपरेशी असलेल्या नात्याचे जिवंत प्रतीक आहे. गावापासून हजारो किलोमीटर अंतरावर असले तरी गणरायाशी नातं कधीच तुटत नाही, हे दुबईत साजऱ्या होणाऱ्या गणेशोत्सवातून दिसते. श्रद्धा, भक्ती आणि सांस्कृतिक वारसा जपत भारतीय कुटुंबे इथेही उत्साहाने गणेशोत्सव साजरा करतात..‘हे विश्वची माझे घर’ या उक्तीला साजेशी अशी विविधतेत एकता दाखवणारी दुबईची जीवनशैली प्रत्येकाला भावते. राजेशाही व्यवस्था असूनही सर्वधर्मियांना आपल्या परंपरा आणि उत्सव साजरे करण्याचे स्वातंत्र्य येथे आहे. इतर कोणालाही त्रास न देता स्थानिक नियमांचे पालन करण्याच्या अटींना बांधील राहून हा उत्सव साजरा करण्याची परवानगी आहे..भारतीयांसाठी दुबईत गणेशोत्सव हा घरगुती स्वरूपात गेल्या अनेक वर्षांपासून साजरा केला जातो. सार्वजनिक गणेशोत्सवाला परवानगी नसली तरी घरगुती गणेशोत्सवासाठी स्थानिक परवानगीची गरज नसते. त्यामुळे मराठी बांधवांसह विविध राज्यांतील भारतीय कुटुंबे हा सण आनंदाने साजरा करतात..मूळचे पेठ (ता. वाळवा) येथील परंतु सध्या दुबईतील रहिवासी दत्तात्रय यादव यांनी गेली १८ वर्षांपासून भारताबाहेर राहतात. २०१० मध्ये दोहा, कतार येथे घरगुती गणेशोत्सव सुरू केला. २०१४ पासून दुबईत येऊन दरवर्षी गणेशोत्सव साजरा करत आहेत. घरी गौरी आगमनही होते. दररोज आरती, महाप्रसाद आयोजित केला जातो. मित्र-परिवारासह अनोळखी भाविकही दर्शनासाठी येतात. दुबईतील बुर दुबई व करामा परिसरात घरगुती गणेशोत्सव मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो. येथे मोठ्या फ्लॅट्समध्ये भव्य सजावट केली जाते. .दररोज असंख्य भाविक दर्शनासाठी येतात. यात परदेशी नागरिकही उत्सुकतेपोटी गणेश दर्शनाला येतात. मुलेही सजावट, पूजा-अर्चा आणि पाहुणचार यात उत्साहाने सहभागी होतात. इथे पर्यावरणपूरक मूर्ती सहज उपलब्ध होतात. भारतीय स्टोअरमध्ये मूर्ती, सजावटीचे साहित्य, हार-फुले सर्व मिळते. विसर्जनासाठी मोठी मिरवणूक काढण्यास परवानगी नसली तरी ‘अब्रा’ नावाच्या लहान बोटींतून विसर्जन केले जाते. या उत्सवात मराठी बांधवांचा सहभाग अधिक असला तरी विविध राज्यांतील भारतीय कुटुंबे आपल्या परंपरेप्रमाणे गणेशोत्सव साजरा करतात.."दुबईतील गणेशोत्सवामुळे भारतीयच नव्हे तर जगभरातील लोकांमध्ये बंधुत्वाची भावना वाढीस लागते. सामाजिक भान ठेऊन, कोणालाही त्रास न होता आम्ही हा उत्सव आनंदाने साजरा करतो. गाव, घर, देशापासून हजारो किलोमीटर लांब असल्यानेच आमच्या भावी पिढीला हा वारसा पुढे देण्याकरता प्रयत्न करत आहोत. आमची मुले दिवाळीपेक्षा गणेशोत्सव अधिक आनंदाने साजरा करतात.”-- दत्तात्रय यादव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.