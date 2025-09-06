ग्लोबल

Ganesh Festival 2025 : दुबईतही गणेशोत्सवातून जपली श्रद्धा, भक्ती आणि सांस्कृतिक परंपरा; पेठेच्या दत्तात्रय यादव यांचा दुबईत गणेशोत्सव

Dubai GanpatiFestival : दुबईत राहूनही गणेशभक्त दत्तात्रय यादव व त्यांच्या मित्रपरिवाराने पारंपरिक पद्धतीने साजरा केलेला घरगुती गणेशोत्स श्रद्धा, संस्कार आणि एकतेचे प्रतीक!
धर्मवीर पाटील,
वाळवा : घर, गाव आणि देशापासून दुरावले तरी परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांच्या मनातून गणरायावरील भक्ती कधीच दुरावत नाही. दुबईत राहूनही पेठ (ता. वाळवा) येथील दत्तात्रय यादव यांनी समभाषिक, समविचारी लोकांना एकत्र करून साजरा करत असलेला गणेशोत्सव हा श्रद्धा, परंपरा आणि संस्कारांची अखंड परंपरा जपणारा उत्सव ठरत आहे. परदेशात वस्ती करूनही मनाच्या कोपऱ्यात वसलेला गणराय प्रत्येक भारतीयाला आपल्या संस्कारांची आठवण करून देतो.

