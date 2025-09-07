ग्लोबल

Global Ganeshotsav 2025 : जर्मनीत घरगुती गणपतीसाठी भन्नाट ऑटो रिक्षा सजावट!

Ganesh In Germany : ड्युसलडॉर्फमध्ये भालेराव कुटुंबाने गणपती बाप्पासाठी उभारलेली ‘ऑटो रिक्षा’ थीम सजावट सणाच्या उत्साहाला परदेशातही भारतीय स्पर्श देणारी ठरली.
Global Ganeshotsav 2025

Global Ganeshotsav 2025

सकाळ वृत्तसेवा
ड्युसलडॉर्फ : गणपती बाप्पाच्या आगमनाने जर्मनीतही उत्साहाचा माहोल आहे. यंदा ड्युसलडॉर्फमधल्या भालेराव कुटुंबाने आपल्या घरच्या बाप्पाला खास दाद द्यायची ठरवली आणि सजावट केली ती थेट ऑटो रिक्षाची!

