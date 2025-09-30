ग्लोबल

Narendra Modi: 'या' मुद्द्यावर मोदी-ट्रम्प आले एकत्र; जगभरातील सर्व देशांना केलं आवाहन

Plan Receives Support from Israel and Arab Nations; Hamas Reviewing Proposal for End of Conflict: गाझातील युद्ध थांबवण्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात एकमत झालं आहे.
PM Narendra Modi and President Donald Trump
PM Narendra Modi and President Donald Trump
संतोष कानडे
Updated on

PM Modi Donald Trump Gaza: गाझामध्ये दीर्घकाळापासून सुरु असलेलं युद्ध थांबायचं नाव घेत नाहीये. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यासाठी एक खास प्लॅन तयार केला आहे. त्यांच्या या योजनेचं भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वागत केलं. समर्थनादाखल मोदी म्हणाले की, इतर देशदेखील गाझा युद्धाच्या मुद्द्यावर ट्रम्प यांच्याशी सहमत असतील. यामुळे हमास आणि इस्रायल युद्ध थांबू शकेल.

Loading content, please wait...
India
Narendra Modi
Donald Trump
america

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com