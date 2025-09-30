Narendra Modi: 'या' मुद्द्यावर मोदी-ट्रम्प आले एकत्र; जगभरातील सर्व देशांना केलं आवाहन

PM Modi Donald Trump Gaza: गाझामध्ये दीर्घकाळापासून सुरु असलेलं युद्ध थांबायचं नाव घेत नाहीये. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यासाठी एक खास प्लॅन तयार केला आहे. त्यांच्या या योजनेचं भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वागत केलं. समर्थनादाखल मोदी म्हणाले की, इतर देशदेखील गाझा युद्धाच्या मुद्द्यावर ट्रम्प यांच्याशी सहमत असतील. यामुळे हमास आणि इस्रायल युद्ध थांबू शकेल..युद्ध थांबवायची इस्रायलची तयारीअमेरिकेचे राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी २० मुद्द्यांच्या आधारे गाझामधील संघर्ष थांबवण्याचा प्लॅन तयार केला आहे. ट्रम्प यांच्या या योजनेला इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि मुस्लिम देशांचं समर्थन मिळालं आहे. आता अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींचा हा प्रस्ताव इजिप्त आणि कतारने हमाससमोर मांडला आहे. हमासने म्हटलं की, कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यापूर्वी आम्ही या प्रकरणावर गांभीर्याने विचार करत आहोत..'जिने घडवलं तिलाच अनफॉलो केलं' दीपिका आणि फराहमध्ये बिनसलं? रणवीरलाही अनफॉलो केलं.अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींनी यूएनजीएच्या समारंभामध्ये अरब आणि इतर मुस्लिम देशांसोबत बैठक घेतली. यादरम्यान गाझापट्टीमध्ये सुरु असलेल्या सीझफायरवरुन ट्रम्प यांनी एक प्रस्ताव सादर केला आहे. अमेरिकेने इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनीही आपली योजना सांगितली आहे. पीएम नेतन्याहू यांनीही ट्रम्प यांच्या प्लॅनचं समर्थन केलं..RBI Rules: RBIने सर्वसामान्यांना दिला मोठा दिलासा; 'या' तारखेपासून कर्ज घेणे होणार सोपे, EMI पण कमी होणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.