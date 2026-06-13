Iran-America War: इराण-अमेरिकेत 'या' मुद्द्यांवर झाली सहमती? अणुकार्यक्रमावरही तोडगा निघाल्याची माहिती

Donald Trump: अमेरिका-इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धामुळे जगभरात इंधनाचं संकट उभं राहिलं आहे. त्यामुळे हे युद्ध थांबावं, यासाठी अनेक देश प्रयत्न करीत आहेत. मागच्या महिन्याभरापासून अमेरिका-इराण या देशांमध्ये शांतता करारावर चर्चा सुरु आहे. परंतु अंतिम निर्णय झालेला नव्हता. त्यातच आता या दोन्ही देशांमध्ये काही मुद्द्यांवर सहमती झाल्याची माहिती आहे..शांतता कराराबाबत ट्रम्प प्रशासनाकडून एक अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. ट्रम्प प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने शुक्रवारी स्पष्ट केले की, या प्रस्तावित करारांतर्गत इराणने भविष्यात कधीही अणुशस्त्रे न बनवण्याचे किंवा ती हस्तगत न करण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे. या बदल्यात इराणवरील निर्बंध शिथिल केले जाणार असले, तरी ते कडक तपासणी आणि आंतरराष्ट्रीय निरीक्षणावरच अवलंबून असेल..पेंच व्याघ्र प्रकल्पात AI आधारित 'टायगर अलार्म सिस्टम'; वाघ येण्याआधी सायरन वाजणार; नेमकी यंत्रणा काय? .या शांतता कराराला इस्रायल आणि आखाती देशांसह अमेरिकेच्या सर्व प्रादेशिक मित्र राष्ट्रांचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचा दावाही या अधिकाऱ्याने केला आहे. तसेच अमेरिकेला पूर्ण विश्वास आहे की त्यांचे इस्रायली आणि आखाती मित्र देश या करारात सामील होतील. अर्थात, याचा अर्थ असा अजिबात नाही की हे देश आपला स्वसंरक्षणाचा अधिकार सोडतील; जर इराणने आपल्या जबाबदाऱ्यांचे पालन केले नाही, तर इस्रायल त्याला चोख प्रत्युत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही, असं या अधिकाऱ्याने सांगितलं..Elon Musk: भारताच्या GDPच्या 25% इतकी संपत्ती एकट्या मस्क यांच्याकडे! अंबानी आणि अदानींपेक्षा किती पट श्रीमंत? आकडे पाहून बसेल धक्का.या प्रस्तावित कराराबाबत केवळ अमेरिकेच्या मित्र देशांमध्येच नव्हे, तर इराणच्या अंतर्गत व्यवस्थेमध्येही एकमत झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. इराणचे लष्कर म्हणजेच 'आयआरजीसी', तिथले कट्टरपंथी विचारसरणीचे नेते आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये सहमती असल्याचं कळतंय. इराणच्या यंत्रणेत किरकोळ मतभेद असले तरी ते खूप नगण्य आहेत, त्यामुळे या कराराला अंतर्गत पातळीवर मोठी मंजुरी आहे..अणुकार्यक्रमाचं काय होणार?कराराच्या तांत्रिक आणि मुख्य मुद्द्यांविषयी बोलताना अधिकाऱ्याने सांगितले की, इराणने आपल्याकडील अणू साहित्य नष्ट करण्याचे आणि अणू प्रकल्प पूर्णपणे बंद करण्याचे आश्वासन दिले आहे; मात्र याच्या तांत्रिक तपशिलांवर अद्याप दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.