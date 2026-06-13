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Iran-America War: इराण-अमेरिकेत 'या' मुद्द्यांवर झाली सहमती? अणुकार्यक्रमावरही तोडगा निघाल्याची माहिती

How the proposed US-Iran treaty ensures zero nuclear capability for Tehran: या शांतता कराराला इस्रायल आणि आखाती देशांसह अमेरिकेच्या सर्व प्रादेशिक मित्र राष्ट्रांचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचा दावाही या अधिकाऱ्याने केला आहे.
Regional Allies On Board

Regional Allies On Board

esakal

संतोष कानडे
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Donald Trump: अमेरिका-इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धामुळे जगभरात इंधनाचं संकट उभं राहिलं आहे. त्यामुळे हे युद्ध थांबावं, यासाठी अनेक देश प्रयत्न करीत आहेत. मागच्या महिन्याभरापासून अमेरिका-इराण या देशांमध्ये शांतता करारावर चर्चा सुरु आहे. परंतु अंतिम निर्णय झालेला नव्हता. त्यातच आता या दोन्ही देशांमध्ये काही मुद्द्यांवर सहमती झाल्याची माहिती आहे.

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