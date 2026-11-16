'भारताला लोकशाही शिकवू नका!' मेलोनी यांच्या पक्षाच्या नेत्या संतापल्या; 'वोट चोर' घोषणेची इटलीतही चर्चा

हैदराबादमध्ये आयोजित काँग्रेसच्या 'भारत समिट २०२६' मधील 'वोट चोर, गद्दी छोड़' या घोषणेवरून सुरू झालेला राजकीय वाद आता इटलीपर्यंत पोहोचला आहे. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या पक्षातील नेत्या डेबोरा बर्गामिनी यांनी या प्रकरणावर भूमिका मांडली आहे. भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशाला युरोपने लोकशाहीचे धडे देणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या विधानामुळे भारतातील राजकीय चर्चेला नवे वळण मिळाले आहे..डेबोरा बर्गामिनी या मेलोनी यांच्या 'फोर्जा इटालिया' पक्षाच्या नेत्या आहेत. त्यांनी भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेचे समर्थन करताना म्हटले की, ज्या देशात ९७ कोटी नागरिकांना मतदानाचा अधिकार आहे, त्या देशाला लोकशाही शिकवण्याची गरज नाही. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा आणि आरोप करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, आरोप करणाऱ्यांनी त्यांचे दावे सिद्ध करण्याची जबाबदारीही पार पाडली पाहिजे. भारताकडे मजबूत लोकशाही संस्था आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्था असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..Rahul Gandhi : राहुल गांधींच्या पितृसत्ता हटविण्याच्या भूमिकेवर भाजपचा निशाणा; काँग्रेसच्या घोषणेवर बांसुरी स्वराज यांनी उपस्थित केले प्रश्न.हा वाद सुरू होण्यामागे पार्टी ऑफ युरोपियन सोशलिस्ट्सचे (PES) महासचिव जियाकोमो फिलिबेक यांचे विधान कारणीभूत ठरले. हैदराबादमधील भारत समिटमध्ये सहभागी झालेल्या फिलिबेक यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या मतदारयादीतील कथित गोंधळाविरोधातील मोहिमेला पाठिंबा दिला होता. यावेळी त्यांनी 'एक व्यक्ती, एक मत' या तत्त्वाचा उल्लेख करत पारदर्शक मतदारयादीची गरज अधोरेखित केली. तसेच राहुल गांधी यांच्या भूमिकेचे कौतुक करत 'वोट चोर, गद्दी छोड़' ही घोषणाही दिली..Giorgia Meloni wishes PM Modi: मोदींना इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनींकडून 'सेल्फी'वाल्या मेसेजद्वारे खास शुभेच्छा, म्हणाल्या... .फिलिबेक यांच्या विधानावर भाजप आणि भारत राष्ट्र समितीने (बीआरएस) आक्षेप घेतला. भारताच्या अंतर्गत राजकीय विषयांवर परदेशी नेत्याने काँग्रेसच्या व्यासपीठावरून भाष्य करण्याची गरज काय, असा सवाल दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी उपस्थित केला. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनीही या मुद्द्यावरून राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधला. फिलिबेक यांच्या भाषणादरम्यान राहुल गांधी हसताना आणि टाळ्या वाजवताना दिसले होते. यावरून रिजिजू यांनी एक्सवर पोस्ट करत परदेशी व्यक्ती भारताचा अपमान करत असताना एखादा भारतीय हसताना दिसतो का, असा सवाल उपस्थित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.