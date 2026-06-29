Iran America War : आखातात पुन्हा भडका! बहारीन, कुवेतवर क्षेपणास्त्र हल्ले; अमेरिकेच्या हल्ल्यांना इराणचे चोख उत्तर

दुबई/वॉशिंग्टन - अमेरिकेने केलेल्या हवाई हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून इराणने आज बहारीन, कुवेतला लक्ष्य करून दहा ठिकाणी ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केले. ‘अमेरिकेने आपले हल्ले थांबवले नाहीत, तर युद्ध संपवण्यासाठी सुरू असलेली चर्चा पूर्णपणे थांबवू,’ असा इशारा इराणने दिला आहे. दुसरीकडे ‘‘इराणचे अस्तित्व मिटवून टाकू,’’ अशी धमकी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली असून, पश्चिम आशियात पुन्हा एकदा संघर्षाचा भडका उडाला आहे. .आखातातील गेल्या दोन दिवसांतील घडामोडींमुळे अमेरिका आणि इराणमधील प्रस्तावित शांतता करार धोक्यात आला आहे. इराणच्या थेट देखरेखीशिवाय ‘होर्मुझ’ची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्याच्या प्रयत्नांमुळे हा संघर्ष पेटल्याचे म्हटले जाते.दरम्यान, लेबनॉनमध्ये इस्राईल आणि इराणसमर्थक हिज्बुल्ला यांच्यातील संघर्षही कायम आहे. रविवारी पहाटे दक्षिण लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाच्या हल्ल्यात इस्राईलच्या एका सैनिकाचा मृत्यू झाला. इस्राईलने दक्षिण लेबनॉनमधील मोठा भूभाग अद्याप ताब्यात ठेवला असून, तेथील परिस्थिती तणावपूर्ण आहे..‘होर्मुझवर आमचाच अधिकार’जागतिक समुदायाने नेहमीच होर्मुजच्या सामुद्रधुनीला आंतरराष्ट्रीय मार्ग मानले आहे. मात्र, इराणच्या दाव्यानुसार या सामुद्रधुनीवर फक्त त्यांचाच अधिकार आहे. इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी रविवारी इराक दौऱ्यावर असतानाच होर्मुझवर आमचाच अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपाने तणाव आणखी वाढेल, असा इशाराही त्यांनी दिला..अमेरिकी तळ लक्ष्यअमेरिकेचे महत्त्वाचे लष्करी तळ असलेल्या कुवेत आणि बहारीनवर इराणने रविवारी सकाळी ड्रोन व बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा मारा केला. कुवेतने दोन क्षेपणास्त्रे हवेतच नष्ट केल्याचा दावा केला असून, कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याचे म्हटले आहे. बहारीनमध्ये मात्र आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील एका निवासी इमारतीचे मोठे नुकसान झाले. इराणच्या ‘रिव्होल्युशनरी गार्ड’ने या दोन्ही हल्ल्यांची जबाबदारी स्वीकारली आहे..नऊ जहाजे ‘होर्मुझ’पारनवी दिल्ली : गेल्या ७२ तासांत भारताशी संबंधित; तसेच परदेशी ध्वजाखालील नऊ जहाजांनी होर्मुझ सामुद्रधुनी सुरक्षितपणे पार केली असून, त्यापैकी सात जहाजे भारतासाठी विविध प्रकारचा माल घेऊन येत आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार, २८ फेब्रुवारीपासून भारताकडे येणारी ४४ जहाजे ‘होर्मुझ’मधून यशस्वीपणे आली आहेत. गेल्या काही दिवसांत सामुद्रधुनी पार केलेल्या नऊ जहाजांपैकी चार जहाजांंनी भारतीय ध्वजाखाली, तर उर्वरित पाच जहाजांनी परदेशी ध्वजाखाली प्रवास केला. भारताशी संबंधित आणखी १५ जहाजे सध्या पर्शियन आखातात होर्मुझ सामुद्रधुनीतून सुरक्षित मार्ग मिळण्याची प्रतीक्षा करीत आहेत. त्यामध्ये १० भारतीय जहाजांचा समावेश असून, त्यापैकी चार जहाजे खतांची वाहतूक करीत आहेत, तर एक जहाज ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित माल घेऊन जात आहे..संघर्ष का भडकला?अमेरिकेचे इराणच्या लष्करी ठिकाणांवर हवाई हल्लेप्रत्युत्तरादाखल इराणचे बहारीन आणि कुवेतवर क्षेपणास्त्र व ड्रोन हल्ले‘होर्मुझ’वरील नियंत्रणावरून संघर्ष अधिक तीव्रशांतता कराराच्या वाटाघाटींना मोठा धक्का.इराणने पुन्हा एकदा शांतता कराराचे उल्लंघन केले आहे. म्हणूनच अमेरिकन लष्कराने त्यांच्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन तळांवर हल्ले केले. आमचा जर संयम संपला, तर आम्ही ठरविलेले लष्करी अभियान पूर्ण करू. जर असे घडले, तर जगात इराणचे अस्तित्वच राहणार नाही.- डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकेचे अध्यक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.