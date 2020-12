गरीब देशांना लस मिळण्यासाठी मदत करा; संयुक्त राष्ट्राचे श्रीमंत देशांना आवाहन

बर्लिन- कोरोना प्रतिबंधक लस जगातील सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचणे आवश्‍यक असून त्यासाठी श्रीमंत देशांनी गरीब देशांना मदत करायला हवी, असे आवाहन संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरेस यांनी केले आहे. लस सर्व ठिकाणी, सर्वांपर्यंत पोहोचणे ही सर्वांचीच जबाबदारी आहे, असे गुटेरेस म्हणाले. अँटोनिओ गुटेरेस यांनी आज जर्मन संसदेला संबोधित केले. लशीचा विकास करण्यासाठी जर्मनीतील बायोएनटेक कंपनीने केलेल्या कामाचे गुटेरेस यांनी कौतुक केले. ‘या कंपनीच्या यशाचा प्रत्येक जर्मन नागरिकाला अभिमान वाटायला हवा. आता ही आणि इतर कंपन्यांच्या लशी जगातील सर्वांपर्यंत पोहोचवायला हव्या. यासाठी गरीब देशांना श्रीमंत देशांनी मदत करायला हवी. अनेक श्रीमंत देश केवळ आपल्यास नागरिकांपुरता विचार करत आहेत. त्यांनी स्वत:च्या नागरिकांची गरज भागवून लशींचा अतिरिक्त साठा गरीब देशांना द्यावा. संयुक्त राष्ट्रांच्या कोव्हॅक्स या कार्यक्रमाला पुढील महिन्यापर्यंत पाच अब्ज डॉलरची गरज असून संपूर्ण मोहिम तडिस नेण्यासाठी आणखी २० अब्ज डॉलरची आवश्‍यकता आहे,’ असे गुटेरेस यांनी सांगितले. कोरोनाची लस कधी आणि कोठे मिळणार? आरोग्य मंत्रालयानं दिली उत्तरे जनतेने लसीबाबत विज्ञानावर आधारित बातम्यांवर विश्‍वास ठेवावा. अनेक ठिकाणी जनतेचा रोष टाळण्यासाठी विज्ञानाकडे दुर्लक्ष करून निर्णय घेतले जातात. चुकीच्या निर्णयांचे आणि अफवांचे अनेक दुष्परिणाम होतात. लोकांनी यापासून सावध रहावे, असं अँटोनिओ गुटेरेस म्हणाले आहे. दरम्यान, जवळजवळ 1 वर्ष झाल्यानंतर कोरोना विषाणूवरील लस तातडीच्या वापरासाठी मिळू लागली आहे. ब्रिटन, अमेरिका आणि रशिया या श्रीमंत देशांमध्ये आपात्कालीन लशीकरण सुरु करण्यात आले आहे. पण, अजूनही अनेक देशांमध्ये लशीकरण सुरु होण्यासाठी वेळ लागणार आहे. विशेष करुन गरीब देशांमध्ये लशीकरण सुरु होण्यासाठी आणखी काही महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. या पार्श्वभूमीवर अँटोनिओ गुटेरेस यांनी श्रीमंत देशांना मदतीचे आवाहन केले आहे.



