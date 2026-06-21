होर्मुझ बंद, पुन्हा उर्जा संकट; अमेरिका-इराण करार संपुष्टात? ट्रम्प यांनी दिला नवा प्रस्ताव

Hormuz Strait Dispute Raises Fresh Oil Supply Fears इस्रायलकडून लेबनॉनवर हल्ले केल्यानं संतापलेल्या इराणने पुन्हा होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केलीय. यामुळे काही दिवसातच अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांततेच्या कराराला केराची टोपली दाखवण्यात आलीय. दुसरीकडे ट्रम्प यांनी होर्मुझबाबत नवा प्रस्ताव मांडला आहे..इराणने होर्मुझ बंद केल्याची बाब दुर्लक्षित करत ट्रम्प यांनी होर्मुझमध्ये टोल आकारण्याचं विधान केलंय. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं की, अमेरिका आणि इराण यांच्यात ६० दिवसांच्या शस्त्रसंधी कालावधीत होर्मुझमधून जाणाऱ्या जहाजावर कोणताही टोल आकारला जाणार नाही. पण जर शांतता करार अयशस्वी झाला तर भविष्यात अमेरिका टोल आकारू शकते..Strait of Hormuz Closed: पुन्हा मध्यपूर्वेत युद्धाची चिन्हे? होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद; इराणचा मोठा निर्णय, दिला मोठा इशारा.मध्य पूर्वेतील देशांच्या नुकसान भरपाईसाठी टोल वसुली केली जाईल असं ट्रम्प यांनी सांगितलं. मात्र ट्रम्प यांनी होर्मुझ बंद कऱण्याबाबत काहीच विधान केलं नाही. आता होर्मुझ पुन्हा बंद झाल्यानं जगाची चिंता वाढलीय. तर अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव वाढला आहे..आयआरजीसीने लेबनॉनमध्ये इस्रायलकडून करण्यात आलेले हल्ले आणि अमेरिकेकडून शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनानंतर आक्रमक भूमिका घेतलीय. होर्मुझमधून जहाजांची वाहतूक बंद असून या मार्गाने वाहतूक करणे टाळा, आपल्या जबाबदारीवर होर्मुझमधून वाहतूक करा असा इशारा दिला आहे..इराणच्या निर्णयाचा फटका जगातील अनेक देशांना बसण्याची शक्यता आहे. आधीच गेल्या चार महिन्यांपासून युद्धामुळे उर्जा संकट निर्माण झाले आहेत त्यातच पुन्हा एकदा होर्मुझ बंद झाल्यानं बाजारात तेलाच्या किंमती भडकण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.