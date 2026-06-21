ग्लोबल

होर्मुझ बंद, पुन्हा उर्जा संकट; अमेरिका-इराण करार संपुष्टात? ट्रम्प यांनी दिला नवा प्रस्ताव

Hormuz Crisis काही दिवसातच अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांततेच्या कराराला केराची टोपली दाखवण्यात आलीय. दुसरीकडे ट्रम्प यांनी होर्मुझबाबत नवा प्रस्ताव मांडला आहे. इराणच्या निर्णयाचा फटका जगातील अनेक देशांना बसण्याची शक्यता आहे.
donald trump

donald trump

Esakal

सूरज यादव
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Hormuz Strait Dispute Raises Fresh Oil Supply Fears इस्रायलकडून लेबनॉनवर हल्ले केल्यानं संतापलेल्या इराणने पुन्हा होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केलीय. यामुळे काही दिवसातच अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांततेच्या कराराला केराची टोपली दाखवण्यात आलीय. दुसरीकडे ट्रम्प यांनी होर्मुझबाबत नवा प्रस्ताव मांडला आहे.

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