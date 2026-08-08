Fast food restaurant: चिकनमध्ये आढळलं कंडोम! दाम्पत्य हादरलं, हॉटेलविरोधात कोर्टात धाव

Condom in Popeyes fried chicken: एका दाम्पत्याने हॉटेलमधून फ्राइड चिकन खरेदी केले होते. घरी आल्यानंतर कुटुंबासोबत जेवत असताना चिकनचा एक तुकडा कापला असता त्यांना त्यामध्ये कंडोमसारखं काहीतरी अडकलेलं दिसतं. हे बघून दाम्पत्य हादरून गेलं. त्याने या प्रकरणी हॉटेलविरोधात १२ कोटींचा दावा ठोकला आहे. हे सगळं प्रकरण हादरवून सोडणारं आहे..अमेरिकेतील टेक्सास राज्यातील ह्युस्टन शहरात ही घटना घडली आहे. एका प्रसिद्ध फास्ट-फूड साखळी रेस्टॉरंटमध्ये धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पोपेय्स या फास्ट-फूड रेस्टॉरंटमधून खरेदी केलेल्या फ्राइड चिकनमध्ये 'कंडोम'सदृश जिन्नस आढळल्याचा आरोप दांपत्याने केलाय. याप्रकरणी रेस्टॉरंटच्या व्यवस्थापनावर निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवत त्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले असून सुमारे १२.५ कोटी रुपयांच्या नुकसानीचा दावा ठोकला आहे..Crime: भयंकर! ५ रुपये खर्च केले म्हणून आई संतापली; चिमुकल्याला ३ दिवस घरात कोंडलं, नंतर तळव्यांना दिले चटके.जस्टिन हॉवर्ड आणि डेनिएल मॅककिनन या दांपत्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना २५ जुलै रोजीची आहे. ते किळसवाणं दृष्य पाहताच त्यांनी तात्काळ जेवणं थांबवलं. दूषित अन्न पोटात गेल्याच्या भीतीमुळे दोघांनाही मळमळ व उलट्यांचा त्रास सुरू झाला. चिकनमध्ये मिळालेली वस्तू नक्की काय होती, ती किती काळापासून तेथे होती आणि इतर अन्नाला त्याचा संसर्ग झाला होता का, हे समजण्यास कोणताही मार्ग नव्हता, असे दाम्पत्याने याचिकेत म्हटले आहे..दरम्यान, या घटनेनंतर दाम्पत्य तक्रार घेऊन त्वरित त्या रेस्टॉरंटमध्ये पोहोचले. मात्र, तेथील कर्मचाऱ्यांनी ही तक्रार गांभीर्याने घेण्याऐवजी दांपत्याची थट्टा उडवली व त्यांची हसून हेटाळणी केली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. प्रकरण गांभीर्याने न घेता कर्मचारी त्यांना वारंवार केवळ चिकन बदलून नवीन ऑर्डर देण्याचा प्रयत्न करत होते. अखेर दाम्पत्याने कडक पवित्रा घेतल्यानंतर त्यांना पैसे परत करण्यात आले..Leopard : कांचनपूर परिसरात बिबट्याचाच वावर; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण, वनविभागाकडून पंजांच्या ठशांची पाहणी.३ ऑगस्ट रोजी हॅरिस काउंटी डिस्ट्रिक्ट कोर्टात हा खटला दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये 'पोपेय्स'ची मूळ कंपनी 'रेस्टॉरंट ब्रँड्स इंटरनॅशनल', 'पोपेय्स लुईझियाना किचन' आणि फ्रँचायझी चालक 'आमाना बिझनेस' यांना आरोपी करण्यात आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.