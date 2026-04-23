Iran-US War: मोटरबोटवरून पाठलाग, मास्क घालून जहाजावर चढले अन्...; इराणने होर्मुझमध्ये भारतीय जहाज कसे पकडले? पाहा थरारक व्हिडिओ

इराणने भारताकडे जाणाऱ्या जहाजासह आणखी एक जहाज जप्त केल्यानंतर आता एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. मुखवटा घातलेल्या इराणी कमांडोंनी गुरुवारी होर्मुझमध्ये ही जहाजे जप्त केली. ही जहाजे कशी जप्त करण्यात आली, याबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. तसेच एक थरारक व्हिडिओ समोर आला आहे. या घटनेचा एक व्हिडिओ आयआरजीसीने प्रसिद्ध केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, या व्हिडिओमध्ये मास्क घातलेल्या कमांडोंनी जहाजाचा पाठलाग करून त्यावर चढाई केली आणि अखेरीस त्याचा ताबा घेतला. ती जहाजे होर्मुझची नाकेबंदी तोडण्याचा प्रयत्न करत होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकतर्फी युद्धविराम जाहीर केल्यानंतर काही तासांतच, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नाकेबंदी तोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या इराणी ध्वज असलेल्या दोन जहाजांवर अमेरिकी मरीन सैनिकांनी चढून ती ताब्यात घेतली. .या घटनेच्या काही काळानंतरच कथितरित्या प्रचार करणारा हा व्हिडिओ समोर आला. इराणी कमांडोंनी दुबईहून गुजरातमधील मुद्रा बंदराकडे प्रवास करणाऱ्या पनामा ध्वजांकित एमएससी फ्रान्सिस्का आणि लायबेरिया ध्वजांकित एपामिनोंडास या जहाजांना ताब्यात घेतले. ताब्यात घेतल्यानंतर दोन्ही जहाजे इराणी किनाऱ्यावर नेण्यात आली. व्हिडिओमध्ये इराणी सैनिक स्पीडबोटमधून जहाजांजवळ येताना दिसत आहेत. युद्धादरम्यान इराणचे नौदल पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले होते. .अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, ही जहाजे ताब्यात घेण्यामागे इराणच्या मॉस्किटो फ्लीटचा हात होता. या बोटी लहान आणि शोधण्यास कठीण असतात. त्या आयआरजीसीद्वारे (IRGC) चालवल्या जातात. व्हिडिओमध्ये मुखवटा घातलेले इराणी सैनिक रायफली घेऊन शिडीच्या साहाय्याने जहाजावर चढताना स्पष्टपणे दिसत आहेत. .भारतासह अनेक देशांमध्ये इंटरनेट ठप्प होण्याचा धोका, इराण समुद्राखाली डिजिटल हल्ल्याच्या तयारीत.मुखवटा घातलेले कमांडो रायफली घेऊन EPAMINONDAS जहाजाची झडती घेताना, अगदी जखमींच्या खोलीतही शिरताना दिसत आहेत. जहाजाच्या ब्रिजचे म्हणजेच नियंत्रण कक्षाचे नुकसान झाले आहे. इराणी कमांडोंनी जहाजावर गोळीबार केला आणि ग्रेनेड फेकले. जहाजावरील कर्मचाऱ्यांपैकी कोणीही जखमी झाल्याचे वृत्त नाही. इतकेच नव्हे, तर कमांडोंनी इतर जहाजांवरही जोरदार गोळीबार केला.